Luisella Costamagna, ancora veleno contro Selvaggia Lucarelli “Io sono andata a Ballando per un motivo”

Luisella Costamagna, la frecciatina velenosa su Selvaggia Lucarelli che non passa inosservata, nello studio di Oggi è un altro giorno.

Luisella Costamagna, la giornalista e vincitrice di Ballando con le stelle insieme a Pasquale La Rocca nella giornata di ieri è stata ospite del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Nel corso dell’intervista, Luisella ha voluto raccontare quella che è stata la sua esperienza all’interno del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci e non sono mancate le frecciatine a Selvaggia Lucarelli, con la quale si è scontrata in diverse occasioni sia in puntata che fuori. Ma cosa ha rivelato nel dettaglio la giornalista?

Luisella Costamagna a Oggi è un altro giorno parla della sua esperienza a Ballando con le stelle

Luisella Costamagna, giornalista e vincitrice di Ballando con le stelle nella giornata di ieri è stata ospite a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone. Luisella è entrata in studio sulle note di Moon River e poi ha iniziato a parlare di sentimenti e di amore. In studio presente anche Guillermo Mariotto, il giudice di Ballando con le stelle. Proprio a lui, Serena ha chiesto se dopo la fine del programma abbia sentito la sua collega Selvaggia.

Ospite in studio anche Guillermo Mariotto che parla di Selvaggia Lucarelli

La risposta di Mariotto è stata la seguente, ovvero “Mai nella vita.Io ho deluso lei ma anche lei ha deluso me. La verità? Io ho una lettura mia. La faccenda degli infortuni voi la vedete in un’altra ottica ma è stata la base dei colpi di scena di Ballando questa volta, la Costamagna si infortunava, Montesano lo fanno fuori per altro, Garko che va in crisi per un infortunio, poi però tiene botta e alla fine cede”. Queste le parole di Mariotto che poi ha continuato a parlare della Lucarelli, come un fiume in piena, sostenendo come in questa edizione, dopo tanti anni abbia davvero esagerato. “Io sono andata a Ballando per ballare, non per fare polemica. Mi sono sempre scelta le persone con cui fare polemica”, queste invece le parole di Luisella che ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina alla Lucarelli.

Luisella non perde occasione per lanciare una frecciatina alla Lucarelli

La conduttrice a quel punto avrebbe detto “E perchè non hai scelto qualcuno?“. “Lì volevo ballare. Infatti mi sono tappata le orecchie perché da mezz’ora si parlava di me e del fatto che non dovevo stare in finale. Ho proposto anche a Pasquale di ballare qualcosa. Meglio non sentire”, ha risposto la Costamagna. Poi ancora Mariotto, ha aggiunto di vivere comunque in pace con la Lucarelli.