E’ sempre mezzogiorno, il popolo del web infuriato contro Antonella Clerici e Lorenzo Biagiarelli: “Smettetela di prenderci in giro”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ sempre mezzogiorno torna in onda nel nuovo anno, ma un dettaglio non convince i telespettatori. Come mai Lorenzo è in studio se si trova in Nepal con la fidanzata?

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate di casa Rai. Da alcuni anni ormai è al timone di una trasmissione che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, intitolata E’ sempre mezzogiorno. Nello staff fisso c’è lui Lorenzo Biagiarelli, il compagno di Selvaggia Lucarelli che è stato al centro delle polemiche e sotto i riflettori in questi mesi per via della sua partecipazione a Ballando con le stelle.

Antonella Clerici e la nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno che non convince

La puntata dello scorso venerdì, l’ultima del 2022 è stata molto particolare, visto che Antonella così come i suoi ospiti hanno deciso di esibirsi con una coreografia davvero speciale, indossando abiti molto eleganti. Ma per quale motivo? Pare che la conduttrice ed i suoi ospiti abbiano voluto così salutare il vecchio anno e prepararsi ad accogliere il 2023. La trasmissione, che ha avuto un grandissimo successo in questi mesi, ha registrato ancora un gran numero di telespettatori proprio nella puntata di venerdì 30 dicembre.

Tutto come sempre, stessi giochi, prove, telefonate e Lorenzo Biagiarelli

Nella puntata di ieri, invece, la prima del 2023 la conduttrice ha subito salutato i suoi telespettatori facendo loro gli auguri. Eppure, i telespettatori non hanno potuto non notare un dettaglio. Come di consueto durante la puntata c’è stato lo spazio dedicato alle ricette, agli interventi degli esperti in studio e poi la stessa conduttrice in compagnia di Lorenzo ha portato avanti il solito spazio ovvero “Pentola e dispensa“. Tanti i telespettatori che sono intervenuti per partecipare ai giochi facendo gli auguri alla conduttrice e allo chef. Ma qual è stato il dettaglio che non ha convinto i telespettatori?

Lorenzo è in Nepal, i dubbi dei telespettatori

Ebbene, Lorenzo al momento si trova in Nepal insieme alla sua compagna Selvaggia Lucarelli, dove hanno trascorso il Capodanno. Dunque, la trasmissione è stata sicuramente registrata diversi giorni fa, e queste telefonate arrivate da telespettatori? Molti utenti del web hanno iniziato a scrivere dei commenti al veleno contro la produzione di Oggi è un altro giorno. “Oggi #esempremezzogiorno e #Lorenzo è in Nepal. #telefonate? ma chi vogliono prendere in giro? Un serpentone che dice il giorno di registrazione per la #realtà”. Questo uno dei commenti arrivati sui social, subito dopo la messa in onda del programma.