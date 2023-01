Platinette senza freni su Anna Falchi e Salvo Sottile a I fatti vostri: “Chi segue la trasmissione”

0 SHARES Condividi Tweet

Mauro Coruzzi in arte Platinette esalta il grande lavoro di Anna Falchi e Salvo Sottile a I fatti vostri. Cosa ha dichiarato l’opinionista?

I fatti vostri è uno dei programmi più amati dai telespettatori italiani e di certo uno dei più seguiti. Da diversi anni il programma va in onda e tante sono state le novità introdotte anno dopo anno. Anche in questa edizione, il programma che vede alla conduzione Salvo Sottile e Anna Falchi sta ottenendo un grande successo ed anche degli ascolti piuttosto buoni.

I fatti vostri, il programma di Salvo Sottile e Anna Falchi vola alto

A parlare di questo grande successo del programma in questi giorni è stato Platinette, che è intervenuta sul settimanale Di Più tv. “Il programma di Rai2 condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi e creato da Michele Guardì negli anni si è sempre conservato uguale a se stesso e questo è il segreto del suo successo”. Questo quanto spiegato da Platinette, noto volto della televisione italiana e opinionista.

Platinette parla del programma e dei risultati straordinari ottenuti

Sembra che parole di elogio siano arrivate proprio per Anna Falchi e per Salvo Sottile, che da due anni sono alla conduzione del programma portando a casa dei risultati davvero eccezionali. Platinette in arte, il cui vero nome è Mauro Coruzzi ha voluto esprimere delle parole sul programma e sulla presenza di Anna Falchi.

Anna Falchi elogiata dall’opinionista Mauro Coruzzi

“C’è una sorpresa che ormai sorpresa a dire il vero non è più. Anna Falchi. Nessuna delle conduttrici passate ha davvero lasciato il segno, Anna invece per I Fatti Vostri si è rimboccata le maniche ed è partita quasi da zero”. Queste le parole di Mauro Coruzzi che si possono leggere su DiPiùtv. “Oltre a molti ultraquarantenni anche molte donne sotto i 30 anni seguono la trasmissione, che non invecchia mai”, ha aggiunto l’opinionista sottolineando come ci sia stato anche un cambio generazionale in questi ultimi tempi.l programma che prima era visto soltanto da una fascia di età del pubblico italiano, diciamo medio-alta, adesso invece è seguito anche dai più giovani. Il merito sembra essere oltre che della produzione e autori, anche e soprattutto dei conduttori.