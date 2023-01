E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici rimprovera lo chef “Ecco quello che sei”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici bacchetta lo chef a E’ sempre mezzogiorno e lo insulta dandogli del Maschilista. Ma cosa è accaduto?

Antonella Clerici è tornata in onda con il suo programma E‘ sempre mezzogiorno, trasmissione che sta avendo un grandissimo successo in questi anni. Ancora per qualche altro giorno, in puntata vengono date ai telespettatori tante ricette molto gustose, senza fare particolarmente attenzione alle calorie, visto che siamo ancora in clima di festa. A partire dalla prossima settimana, però, le cose dovrebbero iniziare a cambiare ed a confessarlo è stata Evelina, la nutrizionista che ha aggiunto “l’Epifania tutte le calorie porta via”.

E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici e Ivano Ricchebono continuano a punzecchiarsi

Tante le ricette proposte nella giornata di ieri, come quella di Ivano Ricchebono, che ha mostrato ai telespettatori un piatto davvero molto gustoso, i cannelloni gratinati ai carciofi. Anche nella giornata di ieri ci sono stati diversi battibecchi tra la conduttrice e lo chef che come in altre occasioni, ha allontanato Antonella dai fuochi, soprattutto durante la preparazione della besciamella. Lo chef ha scelto Alfio per girare la besciamella che però non è stato molto attento ed ha fatto dei grumi.

La conduttrice e lo chef, in puntata ancora battibecchi

A quel punto la Clerici sarebbe intervenuta dicendo “Vorrei far notare che Ivano è un po’ maschilista perché quando è il suo amico Alfio non gli dice niente, quando ci sono io mi rimprovera sempre”. Non è di certo la prima volta che accade qualcosa del genere, visto che Ivano è solito non voler nessuno nel suo angolo di cucina durante la preparazione di alcune ricette. Antonella può soltanto utilizzare il frullatore ed anche ieri ha frullato tutti gli ingredienti, anche se precedentemente era stato tutto già frullato dallo chef che ha detto “Quindi io ho frullato inutilmente”. Non è tardata ad arrivare la risposta di Ricchebono.

La Clerici lancia un appello alla figlia di Ivano

“È da quando abbiamo iniziato a fare questa trasmissione che frulli inutilmente”. Insomma, un vero botta e risposta tra Antonella e lo chef che va avanti ormai da diverse puntate. Ieri però la Clerici, dopo l’ennesima frecciatina tra loro, Antonella avrebbe lanciato un appello alla figlia del noto chef. “Mi fai un favore una volta? Da donna a ragazza, verresti un giorno qua con il tuo papà? Così mi racconti tutti i difetti che ha? Vieni da me”.