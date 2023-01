Michelle Hunziker, lo sfogo sui social è molto duro: “Quante volte l’ho fatto questo sbaglio”

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker ha condiviso nelle scorse ore un lungo post su Instagram apparso a molti come un duro sfogo. Secondo tanti inoltre tali parole potrebbero essere rivolte all’ex marito Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker è sempre molto attiva sui social, e proprio nelle scorse ore la conduttrice ha condiviso un lungo post apparso a molti come un vero e proprio sfogo. Ma a chi erano rivolte le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Lungo sfogo di Michelle Hunziker su Instagram

Tra le conduttrici più apprezzate del mondo della televisione vi troviamo sicuramente Michelle Hunziker. Stiamo infatti parlando di una donna molto bella ma soprattutto tanto simpatica il cui sorriso è considerato davvero molto contagioso. Sui social sono milioni le persone che amano seguirla, e proprio su Instagram nelle scorse ore la celebre conduttrice ha condiviso un lungo post apparso a tanti come un vero e proprio sfogo. “Quante volte ho detto sì quando volevo dire no, quante volte ho detto no mentre volevo dire sì” queste nello specifico le parole con cui la Hunziker ha iniziato il suo lungo post affermando inoltre che per poter trovare l’equilibrio grazie al quale poter dare a se stessi la giusta attenzione occorre molta dedizione. Michelle ha poi precisato di invidiare, ovviamente nel senso buono del termine, coloro che riescono a trovare questo equilibrio e ha sottolineato quello che sarà il suo obiettivo futuro ovvero allontanarsi dalla cattiva abitudine di fare la cosa giusta per soddisfare le aspettative di chi le sta accanto.

Le sue parole rivolte all’ex Tomaso Trussardi?

È stato a questo punto che poi Michelle Hunziker ha espresso un pensiero che a molti è sembrato fosse rivolto all’ex marito Tomaso Trussardi al quale nell’ultimo periodo sembrerebbe essersi molto avvicinata tanto da essere emerse una serie di notizie legate ad un presunto ritorno di fiamma. “Chi ti ama comprende molto bene la necessità di spazio per recuperare energia e lo rispetta. Chi non lo comprende, magari lo farà dopo aver visto il tuo esempio”, queste nello specifico le parole espresse dalla bella Michelle che ha poi aggiunto che proprio questo sarà l’obiettivo del nuovo anno. Un anno nel corso del quale non mancheranno nemmeno la grinta e tanti nuovi obiettivi da raggiungere.

Michelle Hunziker presto di nuovo in televisione

La conduttrice ha inoltre voluto precisare che proprio il nuovo anno appena iniziato sarà particolare in quanto non mancherà di esprimere la sua verità mantenendo sempre un certo garbo e un certo rispetto per le altre persone. Intanto si fanno sempre più insistenti le voci secondo le quali proprio nel corso del 2023 la Hunziker tornerà ad essere presente in televisione. E nello specifico sembrerebbe essere prevista per questo nuovo anno la seconda edizione di Michelle Impossible.