Chiara Ferragni pubblica un video e lascia il web senza parole, anche gli amici sono contro di lei

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni è una nota imprenditrice digitale conosciuta e amata in tutto il mondo. Sui social la moglie di Fedez ha davvero milioni di follower che la seguono sempre con tanto affetto e con costanza. L’imprenditrice in questi giorni ha trascorso le festività insieme alla sua famiglia, il marito Fedez ed i figli Leone e Vittoria. Proprio nelle scorse ore, la Ferragni si è ripresa proprio mentre passa l’aspirapolvere, eppure non tutti hanno creduto al fatto Chiara potesse fare le faccende domestiche. Sono sorte così delle polemiche sui social. Ma cosa nel dettaglio?

Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale più famosa al mondo pubblica un video che lascia tutti senza parole

Chiara Ferragni in queste ore è tornata attiva sui social, dove ha condiviso delle immagini di se mentre fa le faccende domestiche. Non è di certo la prima volta che Chiara si dedica a fare qualcosa in casa, come passare l’aspirapolvere, sottolineando di essere proprio tutti gli altri esseri umani, anche se ovviamente ha confessato di essere aiutata nelle faccende di tutti i giorni.

Chiara che passa l’aspirapolvere? In molti non le credono

Proprio il primo dell’anno, l’imprenditrice digitale più importante al mondo si è mostrata proprio intenta a passare l’aspirapolvere sul tappeto di casa che ha preso in affitto in questi giorni proprio per festeggiare il Capodanno. Sono stati gli stessi amici a prenderla in giro per aver passato l’aspirapolvere e la stessa Chiara scoppia a ridere. Il video in questione è stato girato da una sua amica, una delle storiche e Chiara appare proprio a suo agio con in mano l’aspirapolvere, facendo intendere come non fosse proprio una rarità per lei.

Chiara si mette in gioco, il suo pubblico ha dei dubbi

Avrà davvero passato l’aspirapolvere o è stata solo una mossa ben studiata?Ovviamente non possiamo avere una risposta a questo quesito, ma ciò che conta è che Chiara decide sempre di mettersi in gioco e soprattutto lo fa sempre con grande ironia. Del resto, trova sempre il modo per far parlare di se.