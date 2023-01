Alessandro Del Piero posta una foto e il web si rivolta: “Questa te la potevi proprio evitare”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Del Piero, infinite polemiche per la foto dell’ex calciatore con il pinguino. Ma cosa sta accadendo?

Alessandro Del Piero è stato certamente uno dei calciatori più amati al mondo e uno dei più forti e su questo non c’è proprio alcun dubbio. Ormai è da qualche anno che Alessandro si è ritirato dal mondo del calcio giocato anche se ovviamente continua a stare in questo mondo. Una volta finiti i Mondiali, Alessandro insieme alla moglie si è concesso una vacanza a Dubai di gran lusso.

Alex Del Piero dopo i Mondiali torna a Dubai con la sua famiglia

L’ex calciatore era già stato in Qatar per i Mondiali di calcio e dunque per lavoro, mentre adesso si è recato a Dubai insieme alla moglie per delle vacanze di lusso. In queste ultime ore lo stesso Alex ha postato una foto piuttosto singolare, in cui i protagonisti sono proprio lo stesso Alex e la moglie, mentre accarezzano due pinguini. Questo gesto, in qualche modo, è stato parecchio criticato, ma per quale motivo? Cosa ha fatto di così tanto grave l’ex calciatore per essere così tanto criticato?

Critiche e polemiche per la foto di Del Piero che accarezza il pinguino

«Del Piero è l’esempio perfetto di come un intero Pianeta e gran parte dell’umanità siano costretti a vivere una insopportabile agonia per mantenere gli sfizi e i lussi assurdi di una piccola élite». Questo si legge sul web, subito dopo la diffusione della notizia. A quanto pare la critica è arrivata dai cosiddetti ecologisti, anche se obiettivamente il gesto di Del Piero è stato davvero piuttosto ingenuo e sicuramente non aveva intenzione di fargli del male.Purtroppo sui social sono arrivate davvero tantissime critiche per Alessandro Del Piero che è stato da sempre uno dei calciatori più amati e più ammirati

Piovono critiche sull’ex calciatore

«Forse è una delle pochissime volte in vita mia in cui non mi sono venute in mente parole di ammirazione per Alessandro Del Piero. I pinguini e il gelo in Qatar, alla faccia della sostenibilità energetica. Non sono una cosa a cui si dovrebbe dare visibilità». Questo quanto scritto da un utente. Ad ogni modo, nella foto si intravedono anche i figli Tobias, Sasha e Dorotea che abbracciano anche loro un pinguino. «Spero che siano finti… Altrimenti Alex questa te la dovevi evitare proprio.. Ti assicuro che i pinguini a Dubai non sono caratteristici e che soprattutto gli animali selvatici non devono essere toccati», questa un’altra critica arrivata sotto al post.Insomma, questa volta Del Piero ha fatto davvero arrabbiare molti suoi sostenitori.