Viva Rai2, famoso giornalista senza mezzi termini su Fiorello: “Lo ha fatto di nuovo”

Il programma della mattina condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio ed intitolato “Viva Rai2” sta ottenendo un grandissimo successo. E ad esprimersi nelle ultime ore sulla trasmissione svelando il suo pensiero è stato il giornalista Giancarlo De Andreis.

Uno degli uomini più apprezzati del mondo della televisione e della radio è sicuramente Rosario Fiorello. Stiamo nello specifico parlando del noto showman siciliano che ormai da tanti anni è entrato a far parte del cuore di milioni di persone grazie alla sua simpatia e al suo talento. E proprio a proposito di Fiorello si è espresso un famoso giornalista utilizzando nei suoi confronti delle bellissime parole.

Grande successo per Rosario Fiorello a viva Rai 2

Qualsiasi sia il programma in radio o in televisione affidato a Rosario Fiorello si rivela alla fine essere sempre un grande successo. Lo stesso è accaduto con Viva Rai2, il nuovo programma della mattina condotto proprio da Fiorello e Fabrizio Biggio che da un bar di Roma si divertono a commentare dei fatti e delle notizie accadute oltre a quelle che accadranno durante la giornata. Il tutto senza perdere mai il sorriso e l’ironia. E se in un primo momento erano tanti i dubbi sull’effettiva riuscita della trasmissione, soprattutto per la fascia oraria in cui va in onda, ecco che alla fine i risultati sono stati davvero sorprendenti. Viva Rai2 infatti è riuscito ad ottenere ascolti record portando addirittura lo share della rete ad ottenere dei livelli davvero molto alti.

Il commento di Giancarlo De Andreis su Fiorello

Ad esprimersi in maniera positiva nei confronti di Fiorello e del suo programma è stato il giornalista Giancarlo De Andreis il quale all’interno della rubrica tenuta su Di Più TV ed intitolata “La TV vista da internet” si è espresso affermando “Ha fatto di nuovo centro! Il suo programma fa impennare gli ascolti della rete e soprattutto spadroneggia nei social, dove riceve una valanga di elogi”. A proposito invece di coloro che nonostante il successo della trasmissione non perdono l’occasione per rivolgere delle critiche allo showman ecco che il giornalista si è espresso sottolineando che anche se non mancano delle voci critiche in generale però è possibile dire che il programma condotto da Fiorello sta ottenendo un grandissimo successo tanto da dominare la fascia del mattino. Il giornalista ha infatti parlato di uno share compreso tra il 13% e il 15% e di un media di 700 mila telespettatori.

Belle parole anche per Fabrizio Biggio

Il giornalista però oltre ad essersi espresso positivamente nei confronti di Fiorello e della trasmissione ha voluto anche rivolgere un pensiero a colui che è diventato la spalla del conduttore ovvero Fabrizio Biggio che con la sua simpatia è riuscito a farsi apprezzare da un vasto numero di persone.