Stefano De Martino diretto: “Quale è stato il consiglio di Maria De Filippi che mi ha fatto raggiungere il successo”

Stefano De Martino, da ballerino a conduttore svela il consiglio che gli ha dato Maria De Filippi un pò di tempo fa per intraprendere questa carriera.

Stefano De Martino ne ha fatto di strada da quando ha concluso la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi come ballerino.Negli anni però, Stefano ha deciso di cambiare vita ed ha lasciato il ballo per dedicarsi alla conduzione. Negli ultimi anni, infatti, il compagno di Belen Rodriguez è diventato il conduttore più importante di Rai 2, grazie alle trasmissioni da lui condotte che hanno avuto un successo davvero strepitoso. Parliamo in primis di Made in sud, ma poi ancora Step e Bar Stella. Di questo e di tanto altro ne ha parlato lo stesso Stefano De Martino nel corso di un’intervista che ha lasciato in questi giorni a TvBlog.

Stefano De Martino, la sua esperienza ad Amici e la sua carriera da conduttore

Stefano De Martino in questi giorni ha rilasciato un’importante intervista, parlando della sua carriera da conduttore e svelando alcuni importanti retroscena. Nel corso dell’intervista rilasciata a TvBlog, De Martino ha parlato dei tre programmi Rai condotti in questi anni, ovvero Step, Bar Stella e Made in sud che a quando pare gli starebbero un pò stretti, per riprendere le parole da lui dichiarate.

Le parole di Stefano, conduttore ed ex ballerino

“Sono molto affascinato dalle storie. Senza voler ricadere nella banalità del classico format dell’intervista one to one o dei late night show americani, mi piacerebbe trovare un modo per esplorare il genere talk. Sicuramente bisognerebbe trovare la situazione e il contesto a partire dai quali buttare giù il progetto”. Queste le parole dichiarate dal conduttore ed ex ballerino il quale poco tempo fa aveva rilasciato un’altra intervista, questa volta a Tv sorrisi e canzoni, confessando il consiglio che gli ha dato Maria De Filippi per far carriera in tv.

Stefano parla di Maria De Filippi

“Maria De Filippi all’inizio mi disse: “Sii te stesso”: è la cosa più difficile da fare in televisione, si fa fatica soprattutto all’inizio, ma oggi se mi guardo e mi ascolto in tv, mi riconosco“, ha dichiarato il compagno di Belen, parlando dei consigli di Maria. Stefano di certo ha parlato di Maria elogiandola e dicendo come lei sia stata la persona che più l’ha instradato alla televisione.” Il grazie più grande va sempre alla persona che ti ha guidato la prima volta perché dopo partivo da una base che comunque mi ha creato lei“, ha aggiunto ancora il conduttore.