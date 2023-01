Tara rompe il silenzio sul suo pitbull che ha azzannato una bambina

0 SHARES Condividi Tweet

Tara Gabrieletto dopo le accuse mosse nei suoi confronti e nei confronti del suo pitbull dall’ex amica Chiara Camerra ha deciso di rompere il silenzio scrivendo un post sui social.

Continua a far discutere la vicenda che vede protagonista Tara Gabrieletto, ovvero l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne finita al centro di una grossa polemica in seguito alla rivelazione fatta dall’ex amica Chiara Camerra. Se in un primo momento la Gabrieletto aveva deciso di mantenere il silenzio ecco che nelle ultime ore ha scelto di commentare la vicenda scrivendo un post sui social. Ma vediamo nello specifico che cosa è successo.

L’accusa di Chiara Camerra nei confronti di Tara Gabrieletto e del suo cane

E’ di pochi giorni fa la notizia secondo la quale uno dei cani di Tara Gabrieletto, e nello specifico il suo pitbull, circa 2 anni fa sembrerebbe aver aggredito una bambina di 1 anno figlia della sua amica Chiara Camerra. Una brutta aggressione a causa della quale la piccola è finita in terapia intensiva portando ancora oggi i segni sul suo piccolo viso. A rivelare quanto successo è stata proprio la mamma della bambina ed ex amica di Tara ovvero l’influencer Chiara Camerra che ha raccontato l’intera storia al Corriere della Sera rivelando i terribili momenti vissuti negli ultimi due anni.

Tara Gabrieletto rompe il silenzio

Mentre in un primo momento Tara ha scelto di non replicare alle parole dell’ex amica ecco che nelle scorse ore ha invece deciso di scrivere un post sui social. Ma non per raccontare la sua verità su come si siano svolti i fatti ma semplicemente per precisare di non voler replicare tramite social in quanto esistono delle sedi giudiziarie per poter appunto replicare a qualsiasi “commento diffamatorio e calunnioso”. Ma non solo, Tara ha poi aggiunto di notare quanto sia strano il fatto che la Camerra abbia scelto di rivelare il tutto solamente dopo aver ottenuto un risarcimento.

I post Social di Chiara Camerra

Intanto proprio negli ultimi giorni dopo aver raccontato quanto successo l’influencer Chiara Camerra ha voluto anche precisare il motivo per il quale solamente adesso, dopo due anni, ha deciso di raccontare quanto accaduto alla sua bambina. Nello specifico la giovane ex amica di Tara Gabrieletto ha rivelato di aver scelto di parlare perché desiderosa di liberarsi di un peso che si è portata dentro per ben due anni. E nello specifico ha parlato di un “profondo pesantissimo macigno di silenzio e vergogna”. Secondo quanto rivelato dalla mamma della piccola il silenzio degli ultimi due anni è stato anche legato a delle questioni legali, ma non solo. Inoltre sempre sui social Chiara Camerra ha voluto smentire quanto emerso nei giorni scorsi ovvero la notizia legata alla sua richiesta di abbattimento del pitbull di Tara Gabrieletto. A tal proposito infatti la ragazza ha voluto precisare di non aver mai avanzato alcuna richiesta di questo tipo.