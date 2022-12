Alessandro Cecchi Paone la sua risposta sul programma di Fiorello: “Il suo programma infastidisce, è insostenibile”

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello sveglia una fascia della Rai sonnolente. Grande entusiasmo per il collega che difende lo showman.

Continua la messa in onda della trasmissione Viva Rai 2 condotta da Rosario Fiorello. Il programma va in onda soltanto da qualche settimana e sembra che non si faccia altro che parlare di Fiorello e della sua bravura. Nonostante il programma vada in onda molto presto, ovvero alle ore 7.15 del mattino, sta riscuotendo un grandissimo successo in termini di ascolti e puntate dopo puntate, lo share è stato sempre sopra le medie. Tra tanti consensi e tanto successo, c’è anche chi non perde occasione per criticare Fiorello e il suo programma. Una lettrice e telespettatrice ha scritto su Nuovo tv, per muovere una critica nei confronti dello showman più amato di tutti i tempi e del suo programma.

Fiorello toppa, una lettrice e telespettatrice contro il suo programma Viva Rai 2

Fiorello è lo showman più amato di tutti i tempi e su questo non c’è alcun dubbio. Da diversi giorni va in onda con il programma Viva Rai 2 che sta avendo un successo davvero strepitoso. Molti si sono detti entusiasti di questo programma, eppure c’è sempre chi va fuori dal coro. Rosario Fiorello in queste ultime ore è stato criticato da una lettrice di Nuovo tv, che ha scritto a La posta di Alessandro Cecchi Paone parlando proprio di Fiorello e del suo programma. “Trovo che al mattino col suo programma sia insostenibile”.

Alessandro Cecchi Paone elogia lo showman

Alessandro Cecchi Paone ha immediatamente preso le difese di Fiorello, andando contro la lettrice.“Sta dando una sveglia alla fascia mattutina della Rai sonnolenta e ripetitiva fino alle 10. Ma vuole negare che Fiore porti al mattino una sferzata di ritmo, allegria, improvvisazione, di cui da tempo si sentiva la mancanza?”. La lettrice però, la signora Loredana da Massa ha risposto ancora una volta alle parole di Cecchi Paone dicendo “Anzichè aiutare il mio risveglio mi infastidisce“, aggiungendo ancora come dopo dieci minuti di programma, ha dovuto addirittura spegnere la televisione.

La replica al veleno della lettrice

La lettrice però ha aggiunto anche di aver sempre amato Fiorello, ma che questa trasmissione secondo lei ha toppato. Alessandro Cecchi Paone ha aggiunto di amare Fiorello e di aver apprezzato la sua trasmissione.