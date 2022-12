Selvaggia Lucarelli non si trattiene più e contro Carolyn Smith: “Ha boicottato”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli a distanza di qualche giorno dalla finale di Ballando con le stelle ha parlato e fatto un resoconto di quella che è stata questa edizione.

Si continua a parlare di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci che è giunto alla fine lo scorso venerdì 23 dicembre 2022. E’ stata un’edizione sicuramente carica di tensioni e di liti, di cui si continua a parlare a distanza di qualche giorno dalla fine del programma. Selvaggia Lucarelli, in queste ultime ore è apparsa come un fiume in piena soprattutto sulla vittoria di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca che ha fatto storcere il naso a molti. Ma cosa ha riferito ancora la nota giornalista?

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli un fiume in piena

Ballando con le stelle, ancora polemiche per la vittoria di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

Selvaggia Lucarelli, la giornalista e giurata del programma di Rai 1 sin da subito ha manifestato una certa insofferenza nei confronti della vittoria della giornalista e del ballerino, Pasquale La Rocca. Selvaggia, che più volte è stata attaccata dai suoi colleghi, sui social ha pubblicato un post molto lungo e polemico, facendo un’attenta analisi di quella che è stata la stagione del programma e non sono di certo mancate le frecciatine nei confronti di alcuni componenti della giuria.

La giornalista non ci sta e spara a zero contro il programma

Selvaggia ha iniziato scrivendo di aver voluto aspettare qualche giorno prima di commentare questa finale che sicuramente è stata la più contestata della storia di Ballando con le stelle. Poi la giornalista ha detto anche di non voler ripercorrere l’intera stagione, limitandosi a fare delle considerazioni sul perchè “sia accaduto quello che è accaduto”. La giornalista, che è nel programma da 7 anni lo ha visto cambiare edizione dopo edizione ed ha posto l’attenzione sulla questione ballo, dicendo che anche se Ballando è un programma di ballo, è comunque una trasmissione televisiva.Non poteva mancare la stoccata nei confronti della Smith, la presidentessa della giuria.

La frecciata nei confronti della Smith

“Piano piano ho visto il ballo sempre più in secondo piano, talmente in secondo piano che ormai di fatto non esiste più una giuria tecnica, Carolyn parla di tutto tranne che di tecnica e manda avanti Iva Zanicchi con ragioni pretestuose e ne boicotta altre scomodando il tema “emozioni”. Il resto della giuria alla mia destra ormai le va più o meno dietro (mai capito perché si consultano con Carolyn prima di dare voti, bah). Io che ero lì per parlare di cose extra ballo sono finita a parlare di ballo, per bilanciare la situazione, perché altrimenti mi pare di essere in un reality anziché in un talent”. Queste le parole di Selvaggia Lucarelli che ha espresso il suo pensiero anche su diversi concorrenti, come Iva Zanicchi e Alessandro Egger.