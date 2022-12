Alessandro Egger al veleno contro Ballando, salva solo Selvaggia Lucarelli e dice: “Cosa ho fatto insieme alla Lucarelli”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Egger lancia delle frecciatine dopo la finale di Ballando con le stelle. Ecco le parole del modello.

Alessandro Egger è stato uno dei protagonisti di questa edizione di Ballando con le stelle, conquistando il secondo posto. Pare che il modello ci sia rimasto parecchio male, perchè pensava di poter vincere, visto che per tutta l’edizione del programma di Rai 1 è stato sempre uno dei favoriti. Lo scorso venerdì 23 dicembre, quando è andato in scena la finale di Ballando, Alessandro e Luisella Costamagna si sono sfidati per la vittoria e alla fine ad avere la meglio è stata proprio lei, la giornalista. A distanza di qualche giorno, il modello ha pubblicato il suo sfogo. Ma cosa ha riferito?

Alessandro Egger torna a parlare di Ballando con le stelle e della finale

Alessandro Egger a distanza di qualche giorno dalla finale di Ballando con le stelle ha pubblicato un post su Instagram, con il quale ha manifestato un certo dissenso per quanto accaduto durante la finale andata in scena lo scorso venerdì 23 dicembre. Alessandro per tutta l’edizione di Ballando con le stelle è stato uno dei favoriti e molto probabilmente pensava di poter vincere il programma, ma questo non è accaduto. Così, a distanza di qualche giorno, lo stesso Alessandro ha commentato il suo secondo posto e lo ha fatto però con una certa sportività.

Il post del modello su Twitter diventato virale

“Qualcuno mi ha scritto: Secondo me hai fatto più fatica a sentire il verdetto finale che scalare l’Everest. Rettifico c’era questa immagine che ho trovato. Egger che affronta la finale come la scalata sull’Everest insieme a Selvaggia Lucarelli“. Queste le parole del modello che ha pubblicato nelle scorse ore un post che è diventato subito virale.

Le parole di Alessandro

“Nel nostro cuore abbiamo vinto noi“, queste le parole di Alessandro che ha chiuso poi il suo post con queste parole. Anche Selvaggia Lucarelli in questi giorni è tornata a parlare della finale ed ha espresso tanti dubbi anche sulla veridicità dei risultati.