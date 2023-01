GF Vip, Soleil lascia tutti senza parole: “Chiedo scusa”

0 SHARES Condividi Tweet

Soleil Sorge dopo lo scontro nello studio del GF Vip con l’ex fidanzato Luca Onestini ha scritto un post su Twitter tramite il quale ha voluto chiedere scusa a tutti i telespettatori per quanto visto e sentito.

Una nuova ed esplosiva puntata del GF Vip 7 è andata in onda nella serata di ieri. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad uno scontro abbastanza acceso tra Soleil Sorge e Luca Onestini. Ma ecco che poco dopo la puntata proprio la Sorge è tornata a parlare di quanto successo facendo una particolare rivelazione.

Duro scontro tra Soleil Sorge e Luca Onestini

In molti avranno sicuramente avuto modo di conoscere Luca Onestini e Soleil Sorge a Uomini e Donne. Programma al quale il primo ha partecipato come tronista e la seconda come corteggiatrice. E proprio all’interno della trasmissione condotta dalla De Filippi si sono scelti e innamorati. La loro storia è però durata pochi mesi e da quando è finita i due non si sono più parlati, fino a ieri sera quando si sono resi protagonisti di un duro scontro all’interno dello studio del GF Vip. Dopo quanto accaduto però Soleil si è affidata ai social per chiedere scusa e per rivelare di essersi pentita di quanto fatto.

La reazione dei telespettatori

Soleil e Luca hanno intrattenuto i telespettatori rendendosi protagonisti di un dibattito molto acceso dopo anni di silenzio. I due ex fidanzati si sono lasciati proprio mentre Onestini si trovava all’interno della casa del GF Vip a causa di un presunto tradimento della Sorge e dal quel momento non si sono più parlati. In seguito allo scontro avvenuto ieri sera sono stati in molti però ad esprimersi piuttosto duramente nei confronti della ragazza ritenendo inutile tale confronto. Molti fan della bella Soleil hanno però colto l’occasione per difenderla sostenendo che probabilmente sia stata costretta dagli autori del Grande Fratello in quanto lei non si sarebbe prestata a quello che da molti è stato definito un vero e proprio “teatrino“. E proprio ad alcuni di questi tweet l’opinionista poco dopo la fine della puntata ha lasciato dei like prima di scrivere un vero e proprio post di scuse su Twitter.

Soleil pentita del confronto con l’ex fidanzato

Poco dopo la fine della puntata l’ex gieffina, grande protagonista insieme ad Alex Belli del GF Vip 6, ha affidato ai social il suo pensiero su quanto successo. E non ha perso l’occasione per chiedere scusa al pubblico e per rivelare di essersi pentita di quanto accaduto. “Mi scuso pubblicamente con tutti per la brutta pagina televisiva nel ‘confronto’ vissuto questa sera al #Gfvip . Credo e vivo per la comunicazione e il mio lavoro, e questo non rientrava in nessuna delle due né mi auguro rientrerà più nella mia vita”, queste le sue parole. Onestini dopo la puntata ha invece rivelato ai suoi compagni di essere stato chiamato lo scorso anno per ben due volte dagli autori per un confronto e di aver ricevuto anche un buon compenso per farlo. Ma lui ha sempre preferito dire di no.