Teo Mammuccari: “Maria De Filippi mi ha chiamato per Tu si que vales dopo aver sentito cosa ho detto ad un prete”

0 SHARES Condividi Tweet

Teo Mammuccari ha svelato un aneddoto su Maria De Filippi e su come è stato ingaggiato per Tu si que vales.

Teo Mammuccari, il noto conduttore de Le iene in questi giorni ha rilasciato un’importante intervista, parlando a 360° di tanti argomenti, alcuni di questi più intimi e privati. Ad ogni modo, sembra che abbia anche parlato di Maria De Filippi, con la quale lavora insieme da diversi anni a Tu si que vales. Ma cosa ha riferito nel dettaglio il noto conduttore?

Teo Mammuccari, il conduttore de Le Iene si racconta a 360°

Teo Mammuccari lo conosciamo tutti per essere uno dei conduttori più ironici e simpatici del mondo della televisione italiana. Da diversi anni è al timone di trasmissioni andate in onda sui principali canali Rai ma anche Mediaset, che hanno avuto un grandissimo successo. Ebbene, in questi giorni il conduttore de Le Iene ha rilasciato un’intervista molto interessante a Il Messaggero, nel corso della quale si è raccontato, parlando di tanti argomenti alcuni di questi più intimi altri un pò meno. Ad esempio ha accennato qualcosa alla sua vita privata, ovvero la storia con Thais Souza Wiggers, l’ex velina. Proprio con quest’ultima i rapporti non sono stati proprio così distesi negli anni, ma nei giorni scorsi i due sono stati visti insieme e con loro anche la figlia Julia.

Il rapporto tra Teo e l’ex Thais madre di sua figlia

Sembra che i due siano riusciti a ricucire il rapporto, dopo tanta tensione. Lo stesso Mammuccari parlando di questa storia avrebbe detto “una storia assurda”.“Ci siamo lasciati dopo poco e tutto si è ingarbugliato. Ci sono state incomprensioni ed è stata dura. Molto dura”. Questo quanto dichiarato dal conduttore che ha parlato anche della figlia che per i primi tre anni ha vissuto in Brasile e non l’ha potuta vedere. Parlando poi della sua carriera, il conduttore ha parlato proprio di Maria De Filippi con la quale collabora da diversi anni, raccontando un curioso aneddoto su come è riuscito a farsi ingaggiare a Tu si que vales.

L’aneddoto su Maria De Filippi e come l’ha ingaggiato per Tu si que vales

“Bisogna farsi sempre trovare sotto la porta. Una volta, invitato al matrimonio di un caro amico, mi sveglio con la febbre alta e gli dico: “Scusa, ma vengo alla cerimonia e poi torno a letto”. In chiesa non si respirava dal caldo, durante la cerimonia glielo dico al prete – altrimenti sarei svenuto – e davanti a me si gira Maria De Filippi, che non conoscevo e non sapevo fosse lì, e mi dice: “Quanto sei scemo”, e si mette a ridere. Poi me ne vado a casa e dopo venti minuti lei mi chiama e mi offre di fare Tu Sì Que Vales. Secondo me non mi avrebbe mai preso se non mi avesse visto in quel modo e non avesse visto che sono uno normale che scherza sempre”.