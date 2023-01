Teo Mammuccari spara a zero su Pippo Baudo: “Cosa ha detto di me”

0 SHARES Condividi Tweet

Teo Mammuccari, uno dei conduttori più amati della tv italiana si è concesso un’intervista molto interessante sganciando una bomba su Pippo Baudo.

Teo Mammuccari è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. E’ passato tanto tempo da quando ha iniziato a far tv, eppure nel corso degli anni ha conquistato sempre di più il grande pubblico che lo segue e lo acclama. Adesso è al timone del programma Le iene che conduce insieme a Belen Rodriguez e nei mesi scorsi è andato in onda anche con Tu si que vales, nelle vesti di giudice. In questi giorni Teo ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando del suo intimo e privato, ma anche del suo lavoro. Ad un certo punto, però, Mammuccari avrebbe svelato un retroscena relativo a Pippo Baudo che di certo non è passato inosservato.

Teo Mammuccari, l’intervista del conduttore de Le Iene

Teo Mammuccari, uno dei conduttori più amati di sempre e uno dei più simpatici della televisione italiana, in questi giorni ha rilasciato un’interessante intervista al Messaggero. Il conduttore avrebbe parlato del suo intimo e privato, ovvero della figlia Julia, del rapporto tormentato con l’ex velina nonché la madre di sua figlia Thais Souza Wiggers, e poi la fama e le donne.

Grande successo con il programma di Italia 1

Ad ogni modo, per fortuna se nel privato vive una situazione poco serena, il lavoro va a gonfie vele ed infatti continua ad avere un grande successo con Le iene. La prossima puntata andrà in onda martedì 10 gennaio alle ore 21.20 su Italia 1, come sempre al fianco di Belen Rodriguez.

Teo racconta un aneddoto su Pippo Baudo

Ad un certo punto, poi, Teo ha anche raccontato un aneddoto su Pippo Baudo.«Baudo, per me un mito, mi convocò per comunicarmi che l’avrei fatto io Diamoci la mano”, mi disse, “e non dirlo a nessuno”. Io andai in vacanza alle Mauritius e quando tornai non ci fu verso di parlargli. Sparito. Poi annunciarono Giorgino e Baudo, a chi gli chiedeva di me nelle interviste, diceva: “È Mammucari che si è proposto”. Ci rimasi malissimo. Mi servì per capire che in questo mondo si chiacchiera tanto». Questo quanto raccontato dal conduttore nel corso dell’intervista per il Messaggero.