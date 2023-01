C’è posta per te, ospite Can Yaman ma il popolo del web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

A C’è posta per te, nella prima puntata il primo ospite è stato lui Can Yaman. Il pubblico non apprezza e sui social piovono critiche.

Nella serata di ieri è andata in onda la prima puntata di C’è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi e tanto amato dal pubblico italiano. Come sempre non sono mancati i momenti emozionanti, ricchi e carichi di emozioni, sopratutto nel momento delle sorprese. Il primo ospite della serata è stato lui, Can Yaman, il quale si è presentato all’interno dello studio di C’è posta per te in splendida forma. Ad ogni modo, sembra che qualcosa sia andato storto tanto che qualcuno si sarebbe anche arrabbiato. Ma cosa è accaduto?

C’è posta per te, ospite della prima puntata Can Yaman

Ieri, sabato 7 gennaio 2023 è andata in onda la prima puntata di C’è posta per te di questa stagione, che come sempre ha avuto un grandissimo successo, visto gli ascolti record. Il primo ospite della puntata è stato lui, Can Yaman, l’attore turco diventato un vero e proprio sex symbol in questi anni. Bello come sempre, capelli lunghi e fisico da urlo, Can si è presentato nello studio di Maria per fare una sorpresa. E’ stato infatti chiamato dal signor Giuseppe per fare un regalo alla moglie Francesca, ringraziandola per quello che fa per lui ogni giorno, dopo il grave incidente che gli ha cambiato per sempre la vita, bloccando gli arti inferiori.

La sorpresa del signor Giuseppe per la moglie

La moglie da sempre è una grande fan di Can Yaman e quest’ultimo è stato molto gentile con lei, regalandole anche una collanina “per creare un legame”, queste le sue parole e poi dei giocattoli per i suoi bambini.“Sei fortissima, complimenti. In questo periodo mi sento solo, magari avessi una persona forte come te e resiliente come te accanto a me. Magari vengo a Salerno, se hai una sorella, con la scusa di prendere una medicina in farmacia…”. Queste le parole di Can rivolte alla signora. Ad ogni modo, la presenza dell’attore turco non è stata presa bene proprio da tutti, visto che per lui sarebbe già la quarta volta a C’è posta per te.

Il pubblico in disaccordo con Maria per la presenza dell’attore turco

La scelta di Maria è stata quindi, ampiamente criticata, anche se il pubblico femminile avrà sicuramente gradito la presenza di Can.“Tutti gli anni si inizia sempre con lo stesso ospite”, ha scritto ad esempio un telespettatore.“Can Yaman? Una novità! A quando la Littizzetto, Greggio e Iacchetti?”, questo invece il commento di un altro utente.