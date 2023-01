Maurizio Costanzo diretto su Milly Carlucci: “Per il Cantante mascherato attinge sempre da Ballando”

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice Milly Carlucci finisce nella bufera per il programma Il cantante mascherato. Una lettrice chiede il parere di Maurizio Costanzo.

Milly Carlucci ha concluso la sua edizione di Ballando con le stelle lo scorso 23 dicembre, edizione che è stata piuttosto particolare, perchè carica di liti e di tensioni. Adesso, la conduttrice di Canale 5 è già al lavoro per mettere in piedi una nuova edizione de Il cantante mascherato, il programma tanto amato dai telespettatori. Qualcuno però, proprio in questi giorni, sembra aver alimentato una polemica nei confronti della conduttrice, proprio in riferimento a questo programma che andrà in onda tra poche settimane.

Milly Carlucci finisce al centro della polemica

Milly Carlucci a breve tornerà in tv con il programma Il cantante mascherato. Ad ogni modo, sembra che in molti l’abbiano criticata in questi giorni, ma per quale motivo? Sulla rubrica curata da Maurizio Costanzo, sul settimanale Nuovo dove in genere parla di personaggi e personaggi tv, una lettrice ha avanzato proprio una critica alla conduttrice di Ballando con le stelle. Il motivo?

Il cantante mascherato stesso cast di Ballando? Una lettrice non ci sta

Milly è stata accusata dalla lettrice in questione, di attingere a Ballando per formare il cast de Il cantante mascherato. Proprio in questi giorni è stata diffusa la notizia secondo la quale Iva Zanicchi, che ha preso parte a Ballando, sarà nel cast de Il cantante mascherato ed esattamente una giurata.“Già aveva ingaggiato Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Rossella Erra e Vito Coppola…Nella prossima edizione in giuria ci sarà Iva Zanicchi, che sostituirà Arisa…”. Queste le parole della lettrice di origini livornesi che ha chiesto il parere al marito di Maria De Filippi.“Iva è simpatica, però la presenza degli ex rende questo show per certi versi simile all’altro…”, ha aggiunto la lettrice.

Il commento di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo avrebbe replicato dicendo che sicuramente Milly Carlucci sa bene cosa fa.“Non ci trovo niente di strano se la conduttrice attinge dal suo programma di grande successo per mettere su il cast de Il cantante mascherato…Quello che conta realmente è il contenuto proposto…Inoltre in questo caso si parla di un innesto molto amato, come Iva Zanicchi…”. Insomma, il marito di Maria non ha alimentato questa polemica anzi ha aggiunto di essere convinto del fatto che Iva riuscirà a dare un grande valore a questo programma che andrà in onda la prossima primavera.