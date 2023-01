C’è posta per te, dopo una storia interviene sui social Sabrina Ferilli e si rivolge direttamente alla De Filippi

0 SHARES Condividi Tweet

A C’è posta per te la storia di Stefano e Valentina genera il caos anche sui social. Intervengono anche Chiara Ferragni e Sabrina Ferilli.

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di questa stagione del programma C’è posta per te condotto da Maria De Filippi. Tra le diverse storie raccontate dalla conduttrice, quella che sicuramente ha colpito e che ha scatenato una vera e propria bufera è stata quella di Stefano e Valentina. Ad un certo punto, sui social sono anche intervenute Sabrina Ferilli e Chiara Ferragni che hanno voluto dire il proprio pensiero. Ma facciamo un pò di chiarezza e cerchiamo di capire cosa è accaduto.

Maria De Filippi, boom di ascolti per la prima puntata di C’è posta per te

Nel corso della prima puntata di C’è posta per te, Maria De Filippi ha raccontato diverse storie, alcune di queste molto interessanti e che hanno colpito l’attenzione dei telespettatori italiani, tanto da parlarne anche sui social. Ci riferiamo alla storia di Valentina e Stefano, marito e moglie. A chiamare il programma è stata lei, dopo aver tradito il marito, colpevole di averla tanto trascurata e di non darle le giuste attenzioni. La donna si sarebbe pentita del tradimento ed avrebbe chiamato la redazione per cercare di riunire la famiglia, avendo trascorso insieme ben 16 anni.

Nella bufera la storia di Valentina e Stefano

Stefano però da quando ha scoperto il tradimento non ha mai voluto fare ritorno a casa, ciò nonostante avrebbe continuato ad avere dei rapporti intimi con lei. Maria ha raccontato diversi episodi in cui il marito è stato piuttosto sgradevole con la moglie, dicendole “inutile, stupida e c******a”, o frasi “Hai voluto tre figli e ora pedala”. Alla fine, l’uomo che sin dall’inizio è apparso irremovibile, dopo tante insistenze di Maria ha aperto la busta.

I commenti di Sabrina Ferilli e Chiara Ferragni

Nel frattempo, a commentare sui social sono stati molti telespettatori, tra cui Sabrina Ferilli. L’attrice prima avrebbe scritto “Lascia stare Marì, la busta non s’apre.Peccato”. Poi successivamente ha commentato “Ma non ci credo, ao c’è riuscita!”. Molto critica invece Chiara Ferragni, la quale ha parlato di amore tossico tra i due ed ha invitato Valentina a scappare. Chiara ha poi commentato un post di Trash Italiano, che ha condiviso una foto di Stefano, scrivendo “La figura che si trova sul vocabolario alla voce uomo tossico”.