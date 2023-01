“Sonia Bruganelli insegnerà all’università”, lei interviene sui social e diretta chiarisce: “Non mi sono offesa”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli una professoressa? La moglie di Paolo Bonolis smentisce tutto con una dichiarazione a Leggo.

Sonia Bruganelli, attuale opinionista del Grande fratello vip per il secondo anno consecutivo, potrebbe presto essere protagonista di altri importanti progetti lavorativi e professionali. In queste ultime settimane ha trascorso del tempo a New York, con la sua famiglia e con i figli di Paolo Bonolis, ma adesso è già pronta per tornare al lavoro, visto che proprio domani andrà in onda la nuova puntata del Grande fratello vip. Ebbene, di lei in questi giorni se ne sta parlando proprio per un nuovo presunto incarico lavorativo che la vedrebbe nei panni di una professoressa. Ma come stanno le cose?

Sonia Bruganelli diventa una professoressa?

Sonia Bruganelli, attuale opinionista del Grande fratello vip ben presto potrebbe essere protagonista di nuovi importanti progetti lavorativi. In questi giorni ha fatto il giro del web la notizia secondo cui Sonia sarebbe la professoressa universitaria nel percorso di studi Executive Program in Creatività e gestione dei format televisivi presso l’Università Luiss di Roma. Ma come stanno davvero le cose?

La moglie di Paolo Bonolis smentisce tutto

La notizia in questione è stata ampiamente diffusa sui social, ed il nome di Sonia fino a poche ore fa appariva proprio sul sito del master, ma adesso sarebbe stato eliminato. Per quale motivo? A parlare e fare chiarezza su questa vicenda è stata proprio lei, Sonia Bruganelli che ha smentito tutto. “Non è che mi sono offesa, sia chiaro. Ma non è vero. Semplicemente qualche tempo fa una persona con cui collaboro e che ha dei rapporti con la Luiss mi chiese di fare due interventi ad un master. Ho accettato con piacere. L’ho fatto due volte, a titolo gratuito. Punto. Non ho nessun master e non ho alcuna cattedra”. Questa la dichiarazione della Bruganelli rilasciata a Leggo.

Al Gf vip per il terzo anno consecutivo?

Sonia continueremo a vederla al Grande fratello vip come opinionista, almeno fino al prossimo mese di aprile. Non sappiamo ancora che la moglie di Paolo Bonolis, deciderà di prendere parte anche alla prossima stagione del reality o se Alfonso Signorini la vorrà con sè ancora per il terzo anno consecutivo.