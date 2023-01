Ilary Blasi, sui social Bastian la chiama “Tesoro”, il web impazzisce

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice dell’Isola dei famosi di nuovo felice e innamorata grazie al suo compagno Bastian Muller. Quest’ultimo appare nelle sue Instagram stories per la prima vota.

Ilary Blasi dopo la separazione da Francesco Totti è tornata a sorridere e lo ha fatto al fianco di Bastian Muller. E’ questo il nome del suo compagno, l’imprenditore con il quale la conduttrice è stata in vacanza dapprima a Cortina e poi in Thailandia. Nonostante i due siano apparsi insieme in alcune Instagram stories, la conduttrice ha preferito far rimanere il suo compagno un pò nell’ombra. Nelle scorse ore però qualcosa è cambiato, visto che Ilary ha mostrato il suo compagno con orgoglio nelle sue Instagram stories.

Ilary Blasi di nuovo felice e innamorata grazie a Bastian Muller

Ilary Blasi si trova attualmente in vacanza con il suo compagno Bastian Muller. I due stanno insieme da un pò di tempo, anche se la conduttrice ha preferito non mostrarsi insieme al suo compagno o farlo apparire nelle sue Instagram stories, fino a poche ore fa. La conduttrice infatti, per la prima volta ha voluto mostrare il suo compagno ed ha pubblicato una storia in cui Ilary appare di spalle mentre passeggia per le vie di Bangkok.

Per la prima volta Bastian appare nelle Instagram stories di Ilary

Mentre cammina si sente la voce di Bastian che la invita a girarsi “Darling…”, dice l’imprenditore. A quel punto la Blasi si gira e sorride , lanciando al suo compagno un bacio. Insomma, sembra che tra loro ci sia un grande feeling e che stiano molto bene insieme. Dopo la separazione da Francesco Totti, Ilary sembra aver cambiato completamente vita, come del resto ha fatto Totti.

Francesco vola a Miami con Noemi e figli

Quest’ultimo ormai da mesi ha ufficializzato la storia con Noemi Bocchi, con la quale attualmente si trova in vacanza. Con loro anche i figli Chanel, Isabel e Cristian. Tutti insieme appassionatamente hanno fatto una gita a Miami e poi sono saliti sulla lussuosa nave da crociera che li ha portati anche in Honduras nei giorni scorsi. Insomma, ormai i due ex sono molto lontani l’uno dall’altro ed hanno cambiato completamente vita.