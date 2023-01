Armando Incarnato, Maria De Filippi una furia contro di lui e poi il cavaliere non compare più nel programma

0 SHARES Condividi Tweet

Armando Incarnato è stato assente all’ultima registrazione di Uomini e Donne. Il tutto dopo la lite avuta con Maria nei giorni scorsi.

Torniamo a parlare di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi e che va in onda tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14.45 circa. In questi giorni di festa le puntate non sono andate in onda, ma se ne sono registrate comunque delle nuove. Uno dei protagonisti delle ultime puntate sembra essere Armando Incarnato e per lui, purtroppo, le notizie non sembrano essere affatto buone. Al cavaliere napoletano sembra essere capitata la sorte di Pinuccia Della Giovanna. Cerchiamo di fare chiarezza.

Uomini e Donne, Armando Incarnato litiga pesantemente con Maria De Filippi

In questi giorni di festa, si sono registrate delle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda nelle prossime settimane. Ebbene, stando a quanto è emerso da alcune indiscrezioni, sembra che non ci siano buone notizie su Armando Incarnato. Il cavaliere infatti, pare che non fosse presente all’ultima registrazione, avvenuta venerdì 6 gennaio 2023. Ma per quale motivo? In molti sostengono che Armando non fosse presente per via di una lite che ha avuto nei giorni scorsi con la conduttrice Maria De Filippi. Queste sono le indiscrezioni lanciate da Lorenzo Pugnaloni, sul suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover.

Il cavaliere assente nell’ultima registrazione

Maria effettivamente nel corso di una puntata di Uomini e Donne, è andata su tutte le furie contro il cavaliere napoletano. Sta di fatto che a distanza di qualche giorno, lui non era presente nella registrazione dello scorso 6 gennaio. Si dice che però Armando fosse assente per altri motivi, ovvero altri impegni. Per capire se effettivamente la lite con Maria ha avuto delle conseguenze sulla sua partecipazione al programma, dobbiamo attendere le prossime registrazioni.

L’assenza di Armando dal programma

Da diverso tempo Incarnato è uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne e quando manca, la sua mancanza si sente abbastanza. Il pubblico di Uomini e Donne ha imparato ad amarlo e proprio in questi giorni molti hanno temuto che il cavaliere avesse abbandonato il programma.