Carlo Conti senza mezzi termini sul Festival di Sanremo: “Cosa bisogna avere per fare il Festival”

Carlo Conti torna con Tali e quali, il programma su Rai 1. Nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista interessante parlando del Festival di Sanremo e della competizione con Maria De Filippi.

Ieri sera è tornato Carlo Conti con il suo programma Tali e quali ed ancora una volta il conduttore toscano si è trovato a scontrarsi con Maria De Filippi, che a sua volta su Canale 5 è tornata con C’è posta per te. In attesa del ritorno su Rai 1 con questo programma, Carlo Conti ha rilasciato un’intervista molto interessante parlando di tanti argomenti e svelando anche alcune anticipazioni su questa nuova edizione di Tali e quali.

Carlo Conti torna in tv con Tali e quali

In attesa del ritorno con Tali e quali, il programma andato in onda ieri sera su Rai 1, Carlo Conti ha rilasciato un’intervista a Tv blog parlando di questa nuova edizione del programma. Sostanzialmente il conduttore ha fatto sapere che non ci saranno dei grandi cambiamenti, ma ha aggiunto che tra i concorrenti ci sarà una coppia insolita. Quale? Quella formata da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, che avendo perso a Tale e quale show, hanno conquistato questo posto nella versione non Vip del programma, anche perchè divertono molto il pubblico. Come sempre in giuria ci saranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, che di volta in volta saranno affiancati da un quarto giurato. Nella serata di ieri ad affiancarli lei, Alessia Marcuzzi.

Il conduttore parla del Festival di Sanremo e non esclude un ritorno

Tra gli altri argomenti trattati nel corso dell’intervista, Carlo ha parlato del Festival di Sanremo, dicendo il perchè non lo rifarebbe.“Intanto quest’anno ed il prossimo ci sarà Amadeus, che lo fa benissimo, poi per fare il Festival occorre prima di tutto un’idea, le energie e poi l’azienda nella sua totalità deve essere d’accordo rispetto ad un progetto. Ho rinunciato a fare il quarto e il quinto perché ho creduto che con quello che ho condotto con Maria De Filippi avevo chiuso un cerchio e raggiunto il top delle mie idee”. Queste le parole del conduttore che però non ha smentito il fatto che tornerebbe sul palco dell’Ariston.

Sulla competizione con Maria De Filippi, ecco le parole del conduttore

E sulla competizione con Maria De Filippi, così come in altre occasioni, Carlo si è espresso positivamente dicendo che non esiste competizione.“Tra me e Maria non ci sarà mai competizione, siamo troppo amici. C’è posta per te è una corazzata perfetta e programma imbattibile, fatto di tanti sapori, dall’allegria alla commozione, il tutto confezionato in maniera impeccabile. Noi cercheremo di fare un bel programma, con un risultato dignitoso”.