Verissimo, Silvia Toffanin diretta con Luca Salatino: “Ce ne siamo accorti”, il pubblico resta senza parole

Nel corso della puntata di Verissimo andata in onda ieri Silvia Toffanin ha intervistato Luca Salatino che ha colto l’occasione per parlare della sua vita privata e per fare delle rivelazioni sul suo futuro con la fidanzata Soraia.

E’ andata in onda nel pomeriggio di ieri la prima attesissima puntata dell’anno di Verissimo, noto programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. E il primo ospite ad essere intervistato è stato l’ex gieffino Luca Salatino da poco uscito dalla casa del Grande Fratello Vip. Intervista nel corso della quale il giovane ha parlato della sua vita e rivelato quali sono i suoi progetti futuri insieme alla fidanzata Soraia.

Luca Salatino ospite di Silvia Toffanin a Verissimo

Sono molti coloro che nel corso dei mesi in cui Luca Salatino è stato concorrente del Grande Fratello Vip 7 hanno avuto modo di conoscerlo ed apprezzarlo. Il ragazzo infatti era uno dei preferiti in casa, andava d’accordo con tutti i suoi compagni e proprio per tale motivo la sua decisione di abbandonare il reality show ha spiazzato un po’ tutti. Dopo aver fatto ingresso all’interno dello studio di Verissimo Luca Salatino ha rivelato di essere molto onorato per l’intervista a lui riservata e dopo aver visto un videoclip contenente i momenti più importanti da lui vissuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip ecco che non è riuscito a trattenere l’emozione. “Il Grande Fratello Vip ti lascia a tu per tu con te stesso. Sei da solo, devi fare i conti con te stesso, giorno dopo giorno”, questo il suo commento sull’esperienza appena vissuta.

Il racconto sulla sua vita da bambino e adolescente

Nel corso della stessa intervista Luca Salatino ha poi parlato della sua vita privata raccontando quanto da bambino fosse agitato. Tanto da far preoccupare la madre che, ha aggiunto “Mi portò dal sacerdote, credeva fossi impossessato”. A proposito della sua adolescenza trascorsa nella periferia romana Luca ha invece raccontato di aver vissuto dei momenti non tanto facili, di essere stato bullizzato e di essere riuscito a salvarsi proprio grazie al pugilato. Uno sport questo in cui Luca si è tanto impegnato mettendoci tutte le sue energie. A causa di alcuni problemi fisici però si è dovuto allontanare dal ring, e proprio questo ha causato in lui una forte depressione. Nonostante il parere contrario dei medici Luca è però riuscito a tornare sul ring e a ritrovare finalmente un po’ di serenità.

Il grande amore per Soraia Cerruti

Ad un certo punto dell’intervista ha fatto il suo ingresso in studio la fidanzata Soraia Cerruti conosciuta all’interno dello studio di Uomini e Donne dove Luca era il tronista e Soraia la corteggiatrice. A proposito della ragazza ha espresso bellissime parole definendola speciale ed affermando di essere “perdutamente innamorato“. Parole queste alle quali la conduttrice ha risposto con una simpatica battuta ovvero “Ce ne siamo accorti”. Silvia Toffanin ha poi ricordato all’ex gieffino di aver detto all’interno della casa del GF vip di voler sposare la fidanzata, e proprio per tale motivo ha domandato quando avrà luogo l’evento. Domanda questa alla quale Luca ha risposto affermando che per il momento stanno cercando casa, che lui è pronto a lasciare Roma per trasferirsi a Como ma che per il matrimonio bisognerà attendere ancora un po’.