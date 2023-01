Verissimo, Antonino Spadaccino gela Silvia Toffanin che replica: “O Santa madre”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonino Spadaccino nel corso dell’intervista concessa a Verissimo ha rivelato di provare interesse per una persona sentimentalmente impegnata e questo ha provocato la reazione imbarazzata della conduttrice.

Tanti gli ospiti che hanno caratterizzato la prima puntata del 2023 di Verissimo. E nello specifico tra i protagonisti di questa prima puntata vi è stato anche il noto artista italiano Antonino Spadaccino che ha colto l’occasione per fare alcune rivelazioni sulla sua vita spiazzando un po’ la conduttrice. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Antonino Spadaccino ospite di Verissimo

Una nuova e attesissima puntata di Verissimo è andata in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 7 gennaio 2023. E nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere a diverse interviste, una tra queste quella che ha visto protagonista il cantante Antonino Spadaccino diventato famoso grazie alla sua partecipazione e vittoria al talent di Canale 5 Amici. Da quel momento la sua carriera non è stata sempre caratterizzata da successi ma al contrario ci sono stati anche momenti di difficoltà. Nel 2016 vi è stata però una grande svolta nella vita privata dell’artista che ha scelto di dichiarare il suo orientamento facendo coming out. A tal proposito ha voluto precisare di non aver avuto mai problemi in famiglia per il suo orientamento al contrario di quanto avvenuto nella sfera professionale dove invece qualche avversità purtroppo l’ha vissuta.

La rivelazione dell’artista

Sempre nel corso dell’intervista, e sempre parlando della sua vita privata, ecco che Spadaccino ha colto l’occasione per parlare della sua ultima storia d’amore e di preciso di una convivenza durata per ben 3 anni e mezzo ma che si è rivelata addirittura “catastrofica“. Per quanto accaduto Spadaccino ha rivelato di essere stato molto male e addirittura di essere stato in analisi. Ad un certo punto però l’artista ha fatto una rivelazione che ha un po’spiazzato e imbarazzato la conduttrice. Nello specifico ha rivelato di essere riuscito a fare spazio nel suo cuore e di aver conosciuto una persona che gli piace molto. Ma il problema, ha aggiunto è che “è impegnato”.

La reazione della conduttrice alle parole di Spadaccino

La persona che è riuscita a farsi spazio nel cuore di Antonino Spadaccino è quindi non sentimentalmente libera, ed è proprio per questo motivo che la Toffanin ha risposto “O mamma, quindi?”. Spadaccino ha replicato sottolineando di non essere un “ruba mariti”, espressione che ancora una volta ha spiazzato la conduttrice che ha affermato “O Santa madre”. Da quel momento in poi vi è stato uno scambio di battute continuo tra la conduttrice e il suo ospite. Il cantante ha infatti rivelato che il suo motto è “risolvi la tua vita e poi nel caso” e la Toffanin ha replicato affermando che eventualmente li aspetta insieme in studio. Parole alle quali l’artista ha risposto sottolineando di avere la speranza che questo possa accadere. La Toffanin a questo punto si è rivolta ad Antonino ricordandogli che nella sua vita potrebbe arrivare qualcun altro ma Spadaccino ancora una volta ha precisato che la persona che si trova attualmente nel suo cuore gli piace davvero molto.