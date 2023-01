Mara Venier mai vista cosi: “Non ti devi permettere”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier nelle scorse ore ha condiviso un post di sfogo su Instagram tramite il quale ha voluto informare i suoi fan di non essere presente su TikTok.

Mara Venier è una delle conduttrici televisive più apprezzate e a testimoniarlo sono i numerosissimi telespettatori che la domenica scelgono di seguire Domenica In e che allo stesso tempo amano seguirla sui social. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che ha fatto tanto arrabbiare Zia Mara che ha scelto di condividere un post di sfogo su Instagram. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Lo sfogo di Mara Venier sui social

Mara Venier è una conduttrice ma soprattutto una donna molto amata non solo perchè talentuosa e simpatica ma anche perchè sempre onesta e sincera con le persone che amano seguirla e che negli anni si sono tanto legati a lei. E proprio a queste persone con la sincerità che la contraddistingue la Venier si è rivolta nelle scorse ore per informarli di non essere presente su TikTok. Sul noto social infatti è presente un account a suo nome all’interno del quale sono stati condivisi una serie di video privati della conduttrice. Mara Venier dopo essere venuta a conoscenza dell’esistenza di tale profilo ha subito voluto informare i fan di non essere lei definendo fake tale profilo.

Le parole espresse dalla conduttrice

Dopo aver condiviso l’immagine di tale profilo tra le storie su Instagram e dopo aver scritto di non essere su TikTok ecco che Mara Venier ha condiviso un video sempre tra le storie rendendosi protagonista di un duro sfogo. Nello specifico la conduttrice ha dichiarato “Ragazzi io non sono su TikTok. Nessuno è autorizzato a mettermi su TikTok, sono iniziative fake di non so chi. Ovviamente farò una segnalazione”. In seguito poi la conduttrice ha comunque voluto ringraziare tutte le persone che hanno commentato tali video in modo carino ma ha sottolineato ancora una volta che questi video non sono autorizzati da lei e che sono anche “una presa in giro per voi che credete che sia io a farli”.

Gli ospiti di oggi a Domenica In

Intanto proprio oggi, domenica 8 gennaio 2023, andrà in onda su Rai 1 una nuova e attesissima puntata di Domenica In nel corso della quale la conduttrice così come ogni settimana si occuperà di intervistare diversi ospiti. Nello specifico i telespettatori potranno assistere ad una chiacchierata tra Mara Venier ed Ezio Greggio ma anche tra la conduttrice e Antonio Albanese. Poi ancora ad essere ospiti della trasmissione saranno anche Sergio Castellitto e Rita Dalla Chiesa e l’attrice Luisa Ranieri, Rocio Munoz Morales e per finire i Boomdabash.