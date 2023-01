Selvaggia Lucarelli interviene dopo il post di Fedez su Vialli: “Cosa ha fatto Fedez”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli dal Nepal è intervenuta dopo il post pubblicato da Fedez su Gianluca Vialli, riservando al rapper delle critiche piuttosto dure.

Nelle scorse ore purtroppo è venuto a mancare Gianluca Vialli, stroncato da un terribile cancro al pancreas contro il quale ha lottato per diverso tempo. Dopo la diffusione della notizia sui social, in molti sembra che abbiano voluto omaggiare l’ex calciatore sui social, con post e dediche davvero strazianti ed emozionanti. Tantissimi i messaggi di cordoglio rilasciati da diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo, della tv, del cinema e della musica. Uno tra tutti lui, Fedez il quale ha raccontato su Instagtram, di aver sentito recentemente Vialli e di aver ricevuto proprio da lui un grande sostegno emotivo e morale, seppur non abbia mai avuto la possibilità e la fortuna di incontrarlo di persona. Ad ogni modo, dopo questo post Fedez è stato ampiamente criticato dall’attivista Serena Doe Mazzini, e poi in ultimo da Selvaggia Lucarelli.

Fedez finisce sotto accusa dopo il post su Gianluca Vialli

Fedez nelle scorse ore è finito al centro di una polemica, dopo aver pubblicato delle Instagram stories e parlando di Gianluca Vialli. L’attivista Serena Doe Mazzini è intervenuta dopo le dichiarazioni del rapper punzecchiandolo. Fedez avrebbe risposto a muso duro a queste critiche. Ad ogni modo, tra i due, pare che si sia intromessa Selvaggia Lucarelli che tra l’altro si trova attualmente in Nepal insieme al suo compagno Lorenzo Biaigiarelli.

Dopo Serena Doe interviene Selvaggia Lucarelli

“Scusate, sono in Nepal e perdo pezzi, ma se non ho capito male Fedez ha accusato Serena Doe di fare pubblicità al suo podcast parlando di lui (che tra l’altro manco aveva citato) e del suo messaggio di cordoglio per la morte di Vialli”. Questo il post di Selvaggia che ha pubblicato un’Instagram stories che ha immediatamente fatto il giro del web. Subito dopo, la giornalista ha pubblicato un’altra stories, parlando sempre di Fedez e del suo abbigliamento nel video dedica a Vialli.

Il post di Selvaggia contro Fedez

Ma cosa ha riferito nel dettaglio? E’ arrivata l’ennesima stoccata da parte del giudice di Ballando con le stelle. “Su quello che ha detto Fedez preferisco non esprimere opinioni, se non sbaglio, però, il suo accorato messaggio di condoglianze è tutto realizzato con la t-shirt del suo podcast, in vendita sullo store apposito”.