Elisa Isoardi diretta: “Perchè a me gli uomini non si avvicinano”

Elisa Isoardi, la conduttrice di Vorrei dirti che si confessa e parla della maternità mancata facendo delle dichiarazioni clamorose.

La nota conduttrice Elisa Isoardi in questi giorni ha rilasciato un’importante intervista al settimanale Nuovo TV parlando della tua vita privata ed anche dei suoi progetti lavorativi futuri. Nel corso dell’intervista, la conduttrice che da un po’ di tempo e al timone di una trasmissione intitolata vorrei dirti che che va in onda tutte le domeniche nel primo pomeriggio su Rai 2 se lasciate andare a delle dichiarazioni piuttosto private e intime.

Elisa Isoardi, la conduttrice di Vorrei dirti che si confessa

Elisa Isoardi, la conduttrice di Vorrei dirti che, il programma che va in onda su Rai 2, ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Nuovo tv, parlando di tanti argomenti piuttosto intimi e privati. Uno tra tutti, la maternità che non è ancora arrivata per lei. Ad ogni modo, la conduttrice ha fatto sapere di non sentirsi pronta a diventare mamma, nonostante comunque abbia compiuto 40 anni. A tal riguardo ha rilasciato delle dichiarazioni importanti.

La maternità, ecco le parole della conduttrice

“Una donna può essere completa senza per forza essere madre.Adesso sono sempre in giro e mettermi in braccio un figlio sarebbe un atto egoista e irresponsabile”. Queste le parole della conduttrice, che poi ha ancora aggiunto dell’altro, sostenendo che un figlio non le manca, visto che ha già tre nipoti. Nel corso della chiacchierata poi, la conduttrice ha voluto anche fare un identikit di quello che è il suo uomo ideale, che deve di certo avere un carattere deciso e forte e deve saperle tenere testa. “Non mi sono mai accontentata nella vita e gli uomini non si avvicinano quando vedono una donna indipendente, e io sono felice così”.

Il periodo delicato di Elisa dopo La prova del cuoco

Elisa ha parlato di se stessa, definendosi una donna felice, rispettosa nei confronti degli altri e se stessa. Sul finire dell’intervista, poi, la conduttrice ha anche parlato della sua vita privata, raccontando il periodo successivo alla chiusura de La prova del cuoco che è stato parecchio critico e delicato. Elisa però, ha sottolineato di aver avuto un grande aiuto da altre donne dello spettacolo, sue amiche e colleghe, come Milly Carlucci che l’ha voluta a Ballando con le stelle, ma anche Mara Venier e Bianca Berlinguer.