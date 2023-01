Stefania Orlando racconta una gaffe inedita: “Non me lo aspettavo”

0 SHARES Condividi Tweet

Stefania Orlando ha raccontato il suo Capodanno inedito. La gaffe inedita, ecco il racconto della showgirl.

L’ex gieffina Stefania Orlando in questi giorni è tornata a parlare ed ha raccontato nello specifico quello che è stato il suo Capodanno del cuore. Di questo e tanto altro ne ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato qualche giorno fa a DiPiù. Ma cosa ha riferito nel dettaglio l’ex gieffina?

Stefania Orlando si racconta in un’intervista per Dipiù tv

Stefania Orlando da quando ha preso parte al Grande fratello vip un pò di tempo fa, è tornata protagonista del gossip. Nelle scorse settimane, è stata parecchio sotto i riflettori per via della fine del suo matrimonio. Adesso, l’ex gieffina è tornata a parlare e lo ha fatto rilasciando un’intervista molto interessante alla rivista DiPiù tv. La Orlando ha raccontato quello che è stato il suo Capodanno del cuore, ovvero quello trascorso nel 2005, in cui ha iniziato la sua carriera come cantante.

Stefania racconta il suo Capodanno del cuore

Si perchè Stefania oltre ad essere una showgirl e conduttrice è anche una cantante. “Con il mio gruppo avevamo un concerto vicino Cosenza, e avevamo deciso che ognuno di noi avrebbe portato qualcosa da mangiare e bere, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno”. Questo quanto riferito dalla 56enne che è stata anche protagonista di una gaffe che non è stata di certo inosservata.“Io ero l’addetta alle lenticchie, ma presa dall’euforia una volta arrivati in Calabria, mi sono accorta di avere dimenticato tutto. Ero davvero dispiaciuta”. Questo il racconto di Stefania che vanta una carriera davvero invidiabile nel mondo dello spettacolo e della televisione in generale.

Il racconto della showgirl

Ad ogni modo, l’Orlando ha continuato con il suo racconto dicendo “Tra una canzone e l’altra ho detto al pubblico è quasi mezzanotte tra un po’ tutti mangeranno le lenticchie tranne noi, per colpa mia.La mia era solo una battuta, ma che in qualche modo ha sensibilizzato il pubblico, perchè dopo un po’ sono iniziate ad arrivare teglie piene di lenticchie, cotechino e tantissimi dolci”. Il racconto della showgirl è terminato in questo modo, il pubblico sarebbe stato molto premuoroso con loro che a fine spettacolo poi Stefania e gli altri hanno diviso le delizie con chi era rimasto in piazza.