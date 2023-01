Alberto Matano, Platinette senza mezzi termini sul conduttore: “Ecco perchè sta in piedi La vita in diretta”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano, un famoso vip ha svelato alcuni retroscena de La vita in diretta. Platinette ha parlato del conduttore.

Alberto Matano è uno dei conduttori più amati di tutti i tempi ed è al timone di un programma molto popolare di Rai 1, ovvero La vita in diretta. Di lui e del suo grande successo se ne è parlato in questi giorni sulla rubrica “I protagonisti della tv visti da Platinette”, ovvero Mauro Coruzzi, su DiPiù Tv. Il noto esperto di gossip e grande personaggio del mondo dello spettacolo ha firmato un articolo intitolato “Tutto solo Alberto regge La vita in diretta”. Ma cosa ha scritto nel dettaglio Mauro Coruzzi?

Alberto Matano, gli elogi da parte di un famoso vip

Alberto Matano è uno dei conduttori sicuramente più amati degli ultimi anni. Sin da quando era un volto del Tg1, Alberto ha riscosso grande successo e tanti apprezzamenti dal pubblico italiano. Ad ogni modo, da quando è al timone della trasmissione di Rai 1 La vita in diretta, Alberto ha conquistato proprio tutti. Di lui e del suo programma se ne è parlato sulla rubrica DipiùTV, in un articolo apparso sulla rubrica “I protagonisti della tv visti di Platinette”.

Platinette critica gli opinionisti de La vita in diretta

“La trasmissione ha trovato la sua formula ideale, mettendo insieme tutti gli argomenti che davvero interessano ai telespettatori”, queste le parole di Platinette che ha parlato di Matano, definendolo perfetto. Se per Matano ci sono soltanto complimenti, Platinette ha anche fatto delle critiche piuttosto dure agli opinionisti de La vita in diretta. “A volte tra loro c’è qualche intoppo per via dell’abitudine di voler parlare uno sull’altro […] Ma lo dico senza voler fare polemica”. Queste ancora le parole di Mauro Coruzzi.

Elogi per il conduttore da parte di Mauro Coruzzi

“La trasmissione condotta da Alberto Matano non è altro che una collezione di storie ben confezionate dalla squadra di inviati, tutti professionisti con la P maiuscola, che negli anni abbiamo imparato a conoscere”, queste ancora le parole di Coruzzi parlando in generale dello studio. “La vita in diretta sta in piedi per l’indiscutibile abilità di Matano, risoluto nel dare e prendere la linea e abile nel non dilungarsi troppo sui momenti macabri e dintorni“. Con queste parole Platinette ha concluso il suo intervento.