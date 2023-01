Francesco Totti e l’antiriciclaggio, Selvaggia Lucarelli lo umilia sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti e Ilary Blasi sono finiti al centro della cronaca. Segnalazioni dall’antiriciclaggio, arriva la stoccata della Lucarelli.

Non c’è proprio pace per Francesco Totti e Ilary Blasi, che in questi giorni sono finiti al centro dell’ennesima polemica. La separazione in questo caso non c’entra, visto che i due ex coniugi ormai, sarebbero rimasti coinvolti in una vicenda piuttosto delicata. Sarebbero arrivate sul loro conto delle segnalazioni dell’antiriciclaggio per diversi conti dell’ex capitano della Roma, alcuni di questi contestati con Ilary Blasi. Dopo la diffusione di questa notizia si è sollevato un gran polverone e mentre Totti continua la sua vacanza in America, insieme alla fidanzata Noemi Bocchi e le figlie, Ilary ha deciso di parlare.

Francesco Totti e Ilary Blasi al centro dell’ennesima polemica

Francesco Totti e l’ex moglie Ilary Blasi sono finiti al centro dell’ennesima polemica. Ebbene si, i due ex sono stati protagonisti di diverse segnalazioni arrivate dall’antiriciclaggio su diversi conti dell’ex capitano della Roma, alcuni dei quali risulterebbero contestati con Ilary. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Francesco non è ancora intervenuto su questa vicenda e si sta godendo la vacanza con Noemi Bocchi e le figlie in America, mentre Ilary ha deciso di rompere il silenzio.

La nota del legale di Ilary Blasi

Anche la conduttrice si trova in vacanza, ed esattamente in Thailandia insieme al suo nuovo compagno Bastian Muller, ma non ha potuto rimanere in silenzio davanti a quanto sta accadendo in questi giorni in Italia. Così, attraverso il suo avvocato ha voluto chiarire la sua posizione. “‘In merito alle illazioni mosse da alcuni organi di informazione, l’avvocato Alessandro Simeone, nell’interesse della signora Ilary Blasi, precisa che la propria assistita nulla sapeva dei movimenti di denaro da e per l’estero evidenziati nell’inchiesta del quotidiano “La verità” e segnalati come sospetti dagli organi competenti. È dunque impossibile che le notizie siano state fatte trapelare dalla signora Blasi, come malignamente ipotizzato nel tentativo maldestro di coinvolgerla in eventi a cui è estranea. D’altra parte, i conti oggetto di segnalazione erano di pertinenza esclusiva del signor Totti e la moglie, con la fiducia che contraddistingue ogni solido rapporto matrimoniale, non ha mai effettuato su di essi alcun tipo di controllo”. Questo il contenuto della nota diffusa dal suo legale e divulgata poi a tutti gli organi di stampa.

Cosa sta accadendo a Francesco?

Ma cosa sta accadendo nel dettaglio? Dopo alcuni controlli, si è visto che Francesco Totti in questi anni abbia messo da parte dei risparmi molto importanti, ma avrebbe anche fatto ingenti investimenti in scommesse. L’ultimo, un prestito infruttifero”, risalirebbe allo scorso mese di agosto per un totale di 80 mila euro che Totti avrebbe inviato ad una pensionata che vive ad Anzio, un conto che risulta cointestato con la figlia di questa anziana, che è una dipendente della società Sport e salute che è controllata dal Ministero dell’economia. Nella stessa giornata, questi soldi sarebbero stati passati al conto della stessa, cointestato con il marito, che risulta essere un dipendente del Ministero dell’Interno nonché amico dello stesso Francesco. Sarebbero venuti fuori poi, tutta una serie di bonifici fatti dallo stesso Totti all’amico, che sarebbero tornati a società che operano nel mondo delle scommesse online.

La frecciata di Selvaggia Lucarelli

Dopo la diffusione di queste notizie, è arrivata la frecciatina da parte di Selvaggia Lucarelli che in questo momento si trova in Nepal con Lorenzo Biagiarelli. La giornalista ha mostrato su Instagram, tra le tante Instagram stories un gioco tipico del posto, Il Ludo, ed avrebbe scritto “Non dite niente di ‘sto gioco a Totti”. Una chiara frecciatina nei confronti dell’ex calciatore.