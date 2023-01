Flavio Briatore e Barbara D’Urso beccati insieme, Stefano Bettarini sui social stupisce tutti per la sua reazione

0 SHARES Condividi Tweet

Flavio Briatore e Barbara D’Urso insieme in un famoso hotel di lusso. Stefano Bettarini e la reazione sui social.

In queste ore si è diffuso sui social un gossip che sta facendo tanto discutere. I protagonisti sono Barbara D’Urso e Flavio Briatore, i quali sarebbero stati beccati insieme. A sorpresa è arrivata la reazione di Stefano Bettarini, che per chi non lo sapesse, ha avuto in passato una storia con la conduttrice di Pomeriggio 5. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Diva e Donna, il gossip di Barbara D’Urso e Flavio Briatore

Diva e Donna, il noto magazine che parla per lo più di gossip nei giorni scorsi ha pubblicato diverse paparazzate e alcune di queste hanno visto come protagonisti Flavio Briatore e Barbara D’Urso. I due sarebbero stati pizzicati insieme in un hotel di gran lusso nel milanese. Barbara e Flavio sono entrati nell’hotel separati e non insieme, e qualcuno ha ipotizzato che questa sia stata una mossa per non dare nell’occhio. Ad ogni modo, qualora il loro intento fosse questo, la missione sarebbe fallita.

La conduttrice e il manager insieme a cena

Sempre stando a quanto riferito da Diva e Donna, i due avrebbero cenato insieme all’interno di questo hotel ma non sappiamo altro. Non è dato sapere se tra i due ci sia stato altro o se semplicemente abbiano consumato una semplice cena. Una volta diffusa la notizia, non sono intervenuti nessuno dei due, ne Briatore ne la D’Urso hanno voluto dire qualcosa al riguardo. Chi, invece, ha voluto dire la sua al riguardo è stato Stefano Bettarini, che in passato ha avuto un flirt con la conduttrice. L’ex calciatore ha pubblicato una story su Instagram, ripostando la foto di Diva e Donna, aggiungendo l’audio delle risate e una emoticon, anche questa di risate a crepapelle.

La reazione di Stefano Bettarini

Poi ha scritto “Cu, cu”, indicando qualcuno che è stato “beccato”. Di questo flirt tra Stefano e Barbara se ne è parlato soltanto qualche anno fa, quando Stefano ha partecipato al Grande fratello vip. L’ex calciatore parlando con Clemente Russo aveva fatto una lista di donne con cui era stato e tra queste pare ci fosse proprio lei, Barbara.