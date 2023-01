Masterchef, momenti di grandissima tensione “Ricordatevi che siamo persone”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso dell’ultima puntata di Masterchef è praticamente accaduto di tutto. Il concorrente eliminato si scaglia contro i giudici.

Masterchef, concorrenti eliminati pubblico senza parole

Masterchef, concorrenti eliminati pubblico senza parole

Nel corso dell’ultima puntata di Masterchef, è accaduto praticamente di tutto ed è scoppiata una polemica infinita. Ebbene, i giudici hanno eliminato due concorrenti, che pare fossero i favoriti. Parliamo di Letizia Borri e Francesco Girardi, i quali hanno lasciato il programma, nonostante fossero considerati i favoriti della competizione. Proprio Girardi prima di andare via ha lanciato un messaggio a Bruno Barbieri, ad Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Il concorrente si infuria e se la prende con i giudici

«Davanti voi ci sono degli aspiranti chef, ma ricordatevi che siamo anche delle persone», queste le parole dichiarate dal 33enne, che di certo hanno messo in imbarazzo i giudici ed hanno lasciato tutti senza parole. Il cuoco napoletano ha evitato di rispondere e non ha alimentato la polemica, dicendo solo “Lo sappiamo”. Gli altri concorrenti, piuttosto increduli, hanno solo osservato questa sena senza però dire altro.«Se non tenessimo conto che davanti a noi ci sono delle persone, su quella balconata non ci sarebbe nessuno», ha però aggiunto Cannavacciuolo. Questa discussione, ad ogni modo, è continuata pure sui social e molti hanno commentato l’accaduto, mostrandosi a favore di Francesco Girardi.

I commenti sul web

«Bravo Francesco, uscito immeritatamente e hai detto parole che tutti noi avremmo voluto dire ai giudici», ha scritto un utente.. «Finalmente qualcuno che dice le cose come stanno. C’è una totale mancanza di rispetto verso concorrenti e spettatori, soprattutto da uno dei 3 giudici». Questo il commento di un altro utente che molto probabilmente si riferiva a Bruno Barbieri.