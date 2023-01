Adriano Celentano compie gli anni e sui social si leggono messaggi strani “Chissà se anche quest’anno è accaduto ciò che si ripete da sessant’anni”

0 SHARES Condividi Tweet

Adriano Celentano compi gli anni, il giornalista parla degli auguri di Mina al Mollegiato.

Adriano Celentano ha compiuto 85 anni e proprio in occasione di questa giornata particolare, Dario Salvatori ha posto un quesito. In occasione del compleanno del Molleggiato, Dario Salvatori si è chiesto “Chissà se questa mattina Mina ha preso il telefono e ha fatto gli auguri ad Adriano Celentano”. Il noto critico musicale ha scritto questo e tanto altro anche su Dagospia. Ma per quale motivo?

Buon compleanno Adriano Celentano

Adriano Celentano compie gli anni, ben 85. Una carriera davvero invidiabile quella di Adriano che oggi ha raggiunto un traguardo davvero importante. Il noto critico musicale e giornalista, su Dagospia ha voluto parlare e scrivere di lui, ponendosi anche una domanda.”Chissà se questa mattina Mina ha preso il telefono e ha fatto gli auguri ad Adriano Celentano”, ha scritto Dario. Sembra che Mina ogni anno abbia augurato buon compleanno al collega e amico.”Il rito si celebra da sessantacinque anni. Non è poco. Se era cartaceo cominciava sempre così: ‘Tanti Auguri! Molleggiatino mio!’.

Dario Salvatori e gli auguri di Mina ad Adriano negli anni

Nei Sessanta era spesso telefonico: ‘A pensarci bene a me sembra di non essere mai stata adulta. Subito responsabilizzata. Subito vecchia, quasi. Tu no. Tu ragazzo forever. Non ti sei mai stancato di fare casino'”. Questo il ricordo del giornalista su Dagospia che ha continuato poi aggiungendo poi come negli anni settanta, quando i due hanno iniziato a frequentarsi meno, “bastava un segnale materno da parte della Tigre”. Poi, sempre stando a quanto riferito dal giornalista, negli anni ottanta gli auguri di Mina pare fossero sempre materni. E gli anni 90? ‘E ti metti a urlare di foche, petrolio, armi, cibo, dischi, ladri di verità. Solitamente tutti smettono di voler cambiare il mondo a una certa età, quella bruttissima della resa, quando la delusione incombe e zittisce’.

Come avrà fatto gli auguri Mina ad Adriano oggi?

Fino ad arrivare ai giorni nostri, il giornalista ha voluto provare ad ipotizzare quelli che sono stati gli auguri di Mina a Celentano. “Tutto diventa liquido, addirittura le canzoni, i social, i video messaggi, i podcast, le app… Come saranno stati oggi gli auguri di Mina ad Adriano? Proviamo. ’85 anni il giorno della Befana solo te potevi festeggiarli. Non saranno certo loro a fermarti. Di questo sono più che sicura. Auguri, Adriano! Auguri davvero'”.