Fuorionda Le Iene, Mammuccari a Belen “Stai zitta, fatela stare zitta che sto registrando”

Teo Mammuccari pesante su Belen Rodriguez. Sul web pesanti fuorionda, filmati inediti su ciò che è accaduto.

Nelle scorse ore sono stati mandati sul web alcuni spezzoni e fuori onda del programma Le iene. Ovviamente questi video sono apparsi sui vari profili social ed a divertire sono stati alcuni fuori onda dei due conduttori, ovvero Belen Rodriguez e Teo Mammuccari. Tra i due, in alcune occasioni sarebbero volate delle parole molto forti.

Le Iene, sul web video di alcuni fuori onda inediti

Le Iene è sicuramente uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Ebbene si, il popolare programma di Italia 1 condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammuccari ha pubblicato sui vari profili social alcuni fuorionda relativi alle puntate andate in onda nei mesi scorsi. Si tratta di scene che non sono mai state mandate in onda. Una cosa è stata piuttosto evidente, ovvero il fatto che tra Belen e Teo c’è sicuramente un grande rapporto di amicizia e che anche quando si “Insultano”, lo fanno sicuramente con il sorriso.

Mammuccari e Belen Rodriguez si insultano a vicenda

In alcuni di questo video si vede Mammuccari che inizia a leggere alcuni tweet e poi il conduttore che riprende la collega. “Fai star zitta Belen“, avrebbe detto Mammuccari parlando con una persona che lavora nel programma. Poi Mammuccari si rivolge alla Rodriguez, dicendole “Belen hai rotto il ca*o, Belen devi stare zitta, io sto girando!”. La modella avrebbe replicato dicendo “Ho il ciclo”, frase alla quale Mammuccari ha risposto dicendo “Ma se hai detto che ti viene domani”. Insomma, uno scambio di battute divertenti e simpatiche che hanno anche fatto divertire tanto il pubblico a casa.

I tweet poco carini su Teo, le sue risposte epiche

Poi, si vede Teo rispondere ad alcuni tweet poco simpatici. “Esiste ancora Teo Mammuccari?”, scrive uno e il conduttore gli avrebbe risposto dicendo “Va**“. Tanta ironia da parte anche di alcuni follower che avrebbero scritto di tutto. Un utente avrebbe scritto addirittura “Se avvicini l’orecchio a quello di Mammucari si sente il mare?”. In questo caso il conduttore però si sarebbe stranito dicendo “Ma perché? Ho le orecchie piccole, questa è una cta”. Insomma, ad esser preso di mira è stato per lo più lui, Teo.