Lorella Cuccarini dice quello che pensa su Silvia Toffanin e Ilary Blasi: “Ecco come sono”

Lorella Cuccarini, rivelazioni su Maria De Filippi e altre amiche e colleghe come Silvia Toffanin e Ilary Blasi. Ma cosa ha riferito?

Lorella Cuccarini è stata una delle protagoniste di Amici, oltre che una showgirl molto amata dal pubblico italiano praticamente da sempre. In questi giorni, la showgirl e conduttrice ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando di tanti argomenti e nello specifico ha espresso il suo parere su alcune celebri colleghe. Ma cosa ha riferito?

Lorella Cuccarini protagonista di M’intervisti tu

Lorella Cuccarini, una delle protagoniste del mondo dello spettacolo italiano ha inaugurato in queste ore il nuovo format su Youtube. E’ stata una delle protagoniste di M’intervisti tu, è questo il nome della serie di video. Si tratta di un format molto particolare che come indica lo stesso titolo, consiste in una serie di interviste. In questo primo episodio, Lorella Cuccarini è stato Matteo Mancini, uno dei cari amici di Lorella. Quest’ultima, nel corso dell’intervista ha parlato del rapporto molto particolare che ha con alcune colleghe e amici.

La showgirl su Maria De Filippi

Innanzitutto Lorella ha fatto una rivelazione su Maria De Filippi con la quale lavora ormai da diversi anni, esattamente dal 2020. “Sì, sono stata io ad andare da Maria, perché era un momento complesso, un momento in cui avevo lasciato un’esperienza che mi aveva lacerato, perché è stata molto difficile. Avevo voglia di parlare con qualcuno, con una persona con cui malgrado non conoscessi sentivo che avrebbe potuto ascoltare, ci sono andata solo per fare una chiacchierata in realtà. E poi parlando del più e del meno a distanza di tempo mi ha richiamato e mi ha detto ‘ma tu Amici lo faresti?’. Io le ho detto certo che sì, ed è cosi che è nata la nostra collaborazione”.Queste le parole di Lorella che ha parlato del rapporto con una delle conduttrici più amate di tutti i tempi. Ma su Maria, Lorella ha anche anche tanto altro.

La showgirl e cantante su altre colleghe e amiche

“Maria è una prof fantastica. E anche una collega certamente, perché il rispetto che lei ha nei miei confronti è un rispetto da collega. Però Maria è una donna da cui imparare tantissimo, è una donna che c’è sempre, è una donna che sa stare davanti alle quinte, che sa stare dietro le quinte. Riesce sempre a dire la cosa giusta al momento giusto, non perde mai la pazienza. E ne pensa una più degli altri sempre. E ha ragione, sempre“. La Cuccarini però, non si è limitata a parlare di Maria, visto che ha anche parlato di altre conduttrici come Ilary Blasi, Silvia Toffanin e Ambra Angiolini. “Anche Ilary è sicuramente una collega. Di lei mi piace essere questo suo essere così fuori dagli schemi, nel senso che è una donna che si toglie le scarpe, che si toglie gli orecchini, che dice quello che pensa. Cioè, è un po’ quello che mi piacerebbe fare ogni tanto”. Di Silvia ha detto che è una collega che ama tantissimo e che forse per lei è la più brava in assoluto a fare le interviste.