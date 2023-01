I Soliti Ignoti, Antonella Clerici diretta su Amadeus: “Lui è così”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici, noto volto Rai, ha partecipato come concorrente alla trasmissione I Soliti Ignoti-Il ritorno condotta da Amadeus a proposito del quale si è espressa utilizzando bellissime parole.

Una bellissima puntata del celebre programma “I Soliti Ignoti- Il ritorno” è andata in onda nella serata di ieri. Diversi i vip presenti, tra questi anche Antonella Clerici che proprio nei confronti del collega si è sempre espressa in modo positivo.

Nuova puntata de I Soliti Ignoti-Il ritorno

L’appuntamento della Befana con il programma di Rai 1 I Soliti Ignoti è praticamente ormai atteso ogni anno, ed infatti anche nella serata di ieri un nuovo appuntamento è andato in onda sul primo canale. Alla guida sempre Amadeus mentre invece tra i vari ospiti vip presenti non è passata inosservata la presenza di una famosa e apprezzata collega, anche lei volto protagonista Rai. Di chi stiamo parlando? Di Antonella Clerici che nei confronti di Amadeus si è sempre espressa positivamente rivolgendogli sinceri complimenti. Nello specifico come alcune dichiarazioni di Di Più Tv riportano ecco che la Clerici parlando del collega avrebbe affermando “E’ sempre un grande piacere lavorare accanto a lui. Un grandissimo professionista, ma anche una persona speciale, sensibile, di cuore”.

Antonella Clerici presto in TV con un nuovo programma

Così come Amadeus ecco che anche Antonella Clerici può essere considerata uno dei volti Rai più amati. Ed infatti sono diverse le trasmissioni da lei condotte. A tal proposito è possibile ad esempio dire che la Clerici va in onda tutti i giorni con la trasmissione “E’ sempre mezzogiorno” e nella serata di ieri è stata ospite di Amadeus. Ma molto presto per lei inizierà una nuova avventura televisiva e nello specifico stiamo parlando dell’inizio della nuova edizione di The Voice Senior. A condurre la trasmissione in questione sarà infatti ancora una volta Antonella Clerici mentre invece alcune novità riguarderanno la giuria. Se ad essere riconfermati sono stati Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio ecco che lo stesso non si può dire di Orietta Berti. Quest’ultima infatti da diversi mesi svolge il ruolo di opinionista al GF Vip 7 e quindi al suo posto arriveranno Angelo Sotgiu e Angela Brambati dei Ricchi e Poveri.

La conduttrice molto innamorata del compagno

Ma i successi per Antonella Clerici non riguardano solamente la sfera lavorativa ma anche quella privata. La celebre conduttrice infatti da ormai qualche anno ha ritrovato la felicità al fianco del compagno Vittorio Garrone. La loro storia infatti sembrerebbe procedere nel migliore dei modi e sempre stando a quelle che sono le dichiarazioni riportate da Di Più Tv la conduttrice si sarebbe espressa sul compagno affermando “E’ l’uomo della mia vita, ne sono certa. Come sono certa che invecchieremo insieme”.