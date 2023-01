Oggi è un altro giorno, Fiordaliso velenosa con Amadeus: “Ora al Festival funziona così”, Serena Bortone in grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

La cantautrice Fiordaliso intervistata da Serena Bortone ha lanciato una dura frecciatina ad Amadeus in riferimento a quella che è la scelta dei Big da far esibire sul palco del teatro Ariston di Sanremo.

Anche in occasione della festa della Befana è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, celebre programma condotto da Serena Bortone. Primo ospite in studio la celebre cantautrice Fiordaliso che nel corso della sua intervista ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina ad Amadeus. Ma esattamente per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Fiordaliso ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Così come ogni giorno ecco che anche ieri è andata in onda una nuova puntata di Oggi è un altro giorno. E la prima ospite ad essere intervistata è stata la celebre cantautrice Marina Fiordaliso, nota semplicemente con lo pseudonimo Fiordaliso. Stiamo parlando di una delle più importanti artiste italiane che ha colto l’occasione di tale intervista per celebrare i tanti anni di carriera. Una carriera caratterizzata da diversi momenti importanti, tra questi le varie partecipazioni al Festival di Sanremo. Ed è stato proprio a questo punto che la cantautrice si è espressa in modo abbastanza polemico lanciando quella che a molti è sembrata una chiara frecciatina rivolta ad Amadeus.

Frecciatina di Fiordaliso ad Amadeus?

Nello specifico dopo aver parlato delle sue esperienze sul palco del Teatro Ariston affermando che in totale sono state nove ecco che Fiordaliso ha risposto ad una domanda della conduttrice Serena Bortone in un modo che a molti è sembrato piuttosto polemico. Nello specifico la conduttrice le ha chiesto se in futuro le piacerebbe tornare a Sanremo ed ecco che a tale domanda l’artista ha risposto “Guarda quando compierò 80 anni forse mi chiameranno perché adesso è così che funziona. Non lo sapevi tu? Devi compiere 80 anni e poi ti chiamano al Festival di Sanremo, alla memoria della fiorda”. La cantautrice ha poi continuato precisando che la sua età ancora non va bene e ha poi rivolto un appello ad Amadeus invitandolo a chiamarla quando avrà compiuto 80 anni. Una risposta questa che ha parecchio spiazzato la conduttrice che però ha preferito non alimentare la polemica rispondendo semplicemente “Grande appello”.

I Big 80enni in gara a Sanremo negli ultimi anni

Molti si sono chiesti a chi fossero rivolte le sue parole, e quindi quali sono i big di 80 anni circa che hanno preso parte e che prenderanno parte a Sanremo. A tal proposito è possibile ad esempio menzionare Rita Pavone che all’età di 75 anni ha partecipato al Festival di Sanremo 2020 seguita poi da Orietta Berti presente al Festival di Sanremo 2021 all’età di 78 anni. Nell’edizione del 2022 invece non è passata inosservata la presenza di Iva Zanicchi che ha incantato tutti con la sua voce nonostante i suoi 82 anni. Al Festival di Sanremo 2023 invece saranno presenti sul palco all’età di 76 anni Ivano e Silvano Michetti de I Cugini di Campagna.