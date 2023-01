Madame prima riconosce di non essere vaccinata poi cancella il post e scrive: “C’è una cosa che non posso fare”

0 SHARES Condividi Tweet

La nota artista Madame dopo aver ammesso di non aver fatto il vaccino anti-Covid ha cancellato il post e condiviso un nuovo messaggio alimentando ancora di più la polemica.

Continua a trovarsi ogni giorno sempre di più al centro di una grossa polemica la celebre e giovane artista Francesca Calearo, nota a tutti con lo pseudonimo Madame. E nelle ultime ore a far particolarmente discutere è stato il post prima condiviso e poi cancellato dalla stessa artista. Ma, cosa aveva scritto di preciso? Facciamo un po’ di chiarezza.

Madame al centro di una grossa polemica

Francesca Calearo continua ad essere travolta sempre di più dalle critiche. Tutto è iniziato in seguito alla diffusione della notizia secondo la quale l’artista è finita sotto accusa per aver utilizzato un falso Green Pass. Una notizia questa che ha fatto e continua a far parecchio discutere e a proposito della quale si è espressa la stessa Madame pubblicando nelle scorse ore un post che poco dopo ha deciso di cancellare. Nel post in questione l’artista ha rivelato di essere cresciuta all’interno di una famiglia che per una serie di diversi motivi ha scelto di dubitare sia dei medici sia della medicina tradizionale. “In effetti non solo non ho eseguito prontamente il vaccino del Covid, ma non ho altri vaccini”, queste esattamente alcune delle parole espresse da Madame che ha poi rivelato di aver sempre ricevuto cure mediche naturali tranne in casi specifici per i quali erano necessari antibiotici, cortisoni e antidolorifici.

Il lungo post condiviso dall’artista

Il lungo post è stato prima condiviso e poi rimosso da Madame che ha scelto di condividere un nuovo messaggio tramite il quale ha voluto precisare che sono altre le sedi nelle quali discutere di quanto successo. “Tolgo l’ultimo post per dare spazio al nuovo progetto e lasciando che l’indagine faccia il suo corso”, queste le parole con cui Madame ha dato inizio al nuovo messaggio condiviso tramite una storia su Instagram. L’artista ha poi proseguito affermando di non poter rivelare i dettagli del caso in quanto al momento si trovano sotto indagine ed è in altra sede che occorre discuterne. Madame si è poi rivolta ai suoi fan affermando che sarà possibile riparlare del caso solo quando il processo sarà finito per cui non rimane che attendere gli esiti. E ha poi concluso sottolineando “Mi spiace per tutto quello che sta succedendo, vediamo come andrà”.

Madame esclusa da Sanremo 2023?

Intanto sempre più persone si domandando se alla fine Madame si esibirà oppure no sul palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2023. In realtà poche settimane fa il conduttore e Direttore Artistico Amadeus si era espresso riferendo che Madame sarebbe rimasta in gara. Ma dopo le ultime novità qualcosa potrebbe essere cambiato, oppure no. Per scoprirlo bisognerà attendere ancora un po’.