Domenica in, la battuta di Ezio Greggio non piace, il pubblico non perdona

Ezio Greggio è stato ospite nel salotto di Domenica in da Mara Venier e nel corso dell’intervista ha commesso due gaffe imperdonabili

Ezio Greggio nella giornata di oggi è stato ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica in e nel corso della chiacchierata avrebbe fatto qualche gaffe. Il comico è arrivato nello studio di Domenica in per presentare il libro N° 1. Una vita di avventure, incontri, scherzi e risate” e nel corso della chiacchierata con la conduttrice ha commesso qualche gaffe. Ma cosa ha detto?

Ezio Greggio ospite nel salotto di Mara Venier protagonista di diverse gaffe

Ezio Greggio nella giornata di oggi ha rilasciato un’intervista a Domenica In, nello studio di Mara Venier. Il comico, con l’occasione ha presentato il suo libro intitolato “N° 1. Una vita di avventure, incontri, scherzi e risate”. Ad ogni modo, durante la chiacchierata con Mara, Ezio è stato protagonista di alcune gaffe e la prima ha riguardato una battuta che poteva benissimo evitare su Cristiano Malgioglio e Vladimir Luxuria.

Prima la battutaccia su Cristiano Malgioglio e Luxuria, poi sbaglia un congiuntivo

“Scusate, io e Mara è da 71 anni che abbiamo una storia segreta. Abbiamo un figlio, si chiama Cristiano Malgioglio è venuto un po’ così così. Non assomiglia a noi due ma ha preso dalla sua zia Vladimir Luxuria”. Questa la battuta di Ezio Greggio, che poteva essere tranquillamente evitata. Poi,dopo qualche istante il comico si è lasciato andare ad un’altra gaffe, questa volta un errore di grammatica italiana. Il conduttore di Striscia la notizia, avrebbe infatti sbagliato un congiuntivo, scambiandolo per condizionale.“Se dovrei usare una parola…”, ha detto il conduttore ovviamente sbagliando, visto che avrebbe dovuto dire “Se dovessi usare…”.

Le parole di Ezio su Enzo Iacchetti

Certo in molti hanno fatto dell’ironia su questo errore, visto che l’attore era andato nello studio di Mara per presentare un libro.Sul finire dell’intervista, poi, Enzo ha anche parlato del suo compagno d’avventura da anni ormai, ovvero Enzino Iacchetti che da diverse settimane va in onda con Striscia da remoto. Sembra che il conduttore abbia avuto dei problemi di salute, una brutta bronchite che però ha curato e adesso sta bene.