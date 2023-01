Elisabetta Gregoraci posta foto da Dubai e gli haters la offendono, lei risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Gregoraci da Dubai posta delle foto in costume e viene criticata dagli haters. La sua risposta al veleno non tarda ad arrivare.

Elisabetta Gregoraci, l’ex di Flavio Briatore nei giorni scorsi si è goduta qualche giorno di vacanza insieme al suo fidanzato Giulio ed ha condiviso diversi momenti sui social, con i suoi più fedeli follower. Ebbene si, in queste ore però ha fatto ritorno in Italia. E’ stato un periodo davvero piuttosto intenso per Elisabetta, che dapprima ha trascorso le vacanze natalizie in Africa insieme al figlio Nathan e all’ex marito Flavio Briatore. Successivamente è voltata a Dubai insieme al suo compagno Giulio Fratini, con cui sta insieme ormai da diversi mesi. Ciò che ha colpito maggiormente i suoi follower è stato però il lusso che ha fatto da protagonista in questo splendido viaggi. Non sono mancate le critiche da parte dei follower.

Elisabetta Gregoraci, Natale con Flavio e Nathan poi vola a Dubai con Giulio

Elisabetta Gregoraci ha trascorso queste feste praticamente in viaggio. Dopo il Natale in famiglia, con l’ex marito e il figlio in Africa, per Capodanno è volata a Dubai insieme a Giulio Fratini. La conduttrice e il nuovo compagno si sono concessi una vacanza di gran lusso, che ha fatto storcere il naso a diversi follower, che non hanno perso occasione per scagliarsi contro di lei.

Un haters commenta la foto di Elisabetta e critica il lusso della vacanza

«Ma torna a lavorare. Ah già tu non hai mai lavorato», queste le parole scritte da un utente, commentando una delle foto che ritraggono la Gregoaci in una delle più belle spiagge di Dubai. Lei bellissima, sorridente e felice insieme a Giulio, con il quale sta insieme da diversi mesi ed esattamente dalla scorsa estate. Pare che i due siano molto innamorati e che le cose tra di loro vadano a gonfie vele, visto che su Instagram ha anche postato una foto con tanto di anello al dito, uno zaffiro blu.

La replica al veleno di Elisabetta

Ad ogni modo, non è tardata ad arrivare la replica da parte della conduttrice.«Zio lavoro da quando ho 17 anni, ti è sfuggito qualcosa», ha scritto la Gregoraci. Quest’ultima però, ha aggiunto anche dell’altro «Comunque anche per questo 2023 ti consiglio il gaviscon due volte al giorno per almeno un mese… funziona»-.