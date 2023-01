Sanremo 2023, Amadeus annuncia i super ospiti e il popolo del web gli si rivolta contro

0 SHARES Condividi Tweet

Nelle scorse ore Amadeus ha annunciato che Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri saranno i tre super ospiti della seconda serata del Festival. E proprio in seguito all’annuncio sui social è scoppiata una grossa polemica.

Manca ormai sempre meno all’inizio del settantatreesimo Festival di Sanremo e ogni giorno sempre di più vengono svelati nuovi dettagli sul programma. Nello specifico proprio nella giornata di ieri Amadeus ha annunciato chi saranno i tre super ospiti della seconda serata del Festival, e questo ha provocato la reazione di molte persone che sui social hanno dato vita ad una vera e propria polemica. Ma vediamo per quale motivo.

L’annuncio di Amadeus sui super ospiti del Festival di Sanremo

Andrà in onda da martedì 7 a sabato 11 febbraio il Festival di Sanremo 2023. E a distanza di un mese dall’annuncio dei Big in gara ecco che Amadeus si è rivolto ai telespettatori annunciando chi saranno i tre super ospiti della seconda serata del Festival. Nello specifico il conduttore e Direttore Artistico ha svelato che a salire sul palco del Teatro Ariston saranno tre famosissimi artisti italiani ovvero Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri. L’annuncio è arrivato nel corso dell’edizione delle 13.30 del TG 1 e nello specifico Amadeus ha affermato di aver combinato un guaio. Esattamente ha rivelato “Il guaio è che ho detto a tutti che saranno unici super ospiti della seconda serata, mercoledì 8 febbraio, e alla fine saranno tutti e tre insieme per la prima volta”.

Il commento del conduttore sugli ospiti

Amadeus, che ha quindi raccontato di aver detto ad ognuno dei tre artisti citati poc’anzi che sarebbero stati gli unici super ospiti della serata, ha poi proseguito definendo la presenza dei tre artisti insieme sul palco del Teatro Ariston un evento assolutamente unico in quanto mai accaduto prima. Per Amadeus questo è un regalo per i telespettatori che avranno modo di poter sentire i più grandi successi di quelli che possono essere considerati tre dei più grandi artisti italiani. Peccato però che il pubblico ha dimostrato nelle scorse ore di non essere rimasto pienamente soddisfatto da tale annuncio. Molti sono stati coloro che hanno criticato la scelta di Amadeus dando vita ad una vera e propria polemica.

La reazione del pubblico e la polemica sui social

Sui social nelle scorse ore è nata una vera e propria polemica legata al fatto che una buona parte del pubblico non ha apprezzato la scelta di Amadeus di convocare come super ospiti Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi. In particolar modo vi è stato chi ha contestato la scelta di chiamare artisti di una certa età invece di puntare sui giovani. Ma vi è stato anche chi ha contestato la presenza di Al Bano presente in molte trasmissioni Rai, tanto da definire questa e altre sue ospitate una vera e propria “tassa da pagare periodicamente”. Tra i vari commenti vi è stato poi chi ha accusato la Rai di aver fatto tale scelta solo per risparmiare. Inoltre occorre precisare che Morandi oltre che super ospite sarà sul palco del Teatro Ariston anche come co-conduttore. Ma, come risponderà Amadeus a tale polemica?