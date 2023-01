Amici, Todaro una furia contro la Celentano: “E’ meglio se non ti comporti così”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Amici trasmessa ieri i telespettatori hanno avuto modo di assistere all’eliminazione della ballerina Rita e ad una nuova discussione tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

E’ tornato in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 8 gennaio 2023, il noto talent show di Canale 5 ovvero Amici di Maria De Filippi. E proprio nel corso di tale appuntamento è successo qualcosa che ha scosso l’intera scuola e provocato una nuova discussione tra la maestra Celentano e il collega Raimondo Todaro. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

La ballerina Rita eliminata da Amici

Dopo la pausa legata alle festività natalizie Amici ieri è tornato in onda su Canale 5. Ed è stato proprio in occasione della rimessa in onda della trasmissione che per gli allievi è iniziata la vera corsa verso il serale. I professori però hanno dimostrato di non avere tutti le stesse idee, ed infatti mentre alcuni di loro pensano già ad effettuare delle selezioni tra gli allievi ecco che altri pensano addirittura di aggiungere ancora dei banchi. Tra coloro che hanno iniziato il processo di selezione vi troviamo la maestra Alessandra Celentano che proprio ieri ha scelto di eliminare una delle sue allieve ovvero la ballerina Rita. Una decisione questa che ha spiazzato davvero tutti. E quindi sia i compagni di classe della ballerina sia gli altri professori. La Celentano ha motivato questa sua decisione parlando di responsabilità legate appunto alla figura del professore, ma le sue parole non hanno convinto Todaro e tra i due è stato inevitabile lo scontro.

Nuovo scontro tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano

L’eliminazione di Rita ha scosso molto anche Raimondo Todaro che si è rivolto alla Celentano affermando “E’ inutile che fai sta tarantella. E’ un’ora che fai lo stesso discorso. Secondo te lei non merita il Serale?”. Il professore ha poi invitato la collega a dare l’opportunità alla ballerina di studiare fino al mese di marzo. E ha concluso “Hai deciso tu, basta, non è il momento delle responsabilità”. Alessandra Celentano ha però replicato sottolineando ancora una volta che la sua decisione è legata al suo voler essere chiara e rispettosa nei confronti dei ragazzi. E ha concluso precisando di essere pronta a prendersi le sue responsabilità.

La reazione della ballerina e le parole della conduttrice

Come ha reagito Rita alla sua eliminazione? In realtà proprio mentre i professori litigavano la ballerina ha dimostrato di avere molto carattere. La sua è stata infatti una reazione tramite la quale ha mostrato sofferenza ma non ha perso la sua compostezza e soprattutto è stata una reazione rispettosa. Molti i complimenti ricevuti, sia da parte dei professori sia da parte della conduttrice. La De Filippi ha voluto chiarire alla ragazza che in realtà la Celentano ha molta stima di lei. Ma che la scelta di eliminarla è probabilmente legata al suo modo di interpretare il ruolo da insegnante che svolge.