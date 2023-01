Verissimo, Riccardo Fogli dopo l’espulsione dal Gf vip va da Silvia Toffanin che gli dà un consiglio che sorprende tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Verissimo, Riccardo Fogli ospite nel salotto di Silvia Toffanin. La conduttrice da un consiglio al suo ospite dopo quanto accaduto al Grande fratello vip.

Riccardo Fogli, reduce da un’esperienza che non è stata per niente positiva al Grande fratello vip, è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin nei giorni scorsi. Ricordiamo che il cantante dopo essere entrato nella casa più spiata d’Italia a distanza di nemmeno 24 ore è stato squalificato per aver bestemmiato. Questo caso è stato parecchio discusso, si è tanto parlato di questa squalifica ed ovviamente non se ne è potuto non parlare nel corso dell’intervista rilasciata nel salotto di Silvia Toffanin.

Riccardo Fogli ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo

Nelle scorse ore, Riccardo Fogli il noto cantante dei Pooh è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo dove ha parlato di tanti argomenti ed inevitabilmente di questa esperienza fatta al Grande fratello vip. A tal riguardo, proprio la conduttrice ha voluto dargli un consiglio.

Lo sfogo del cantante

“Ho sofferto molto, ma non devo piangere. Ho sofferto perché l’idea che si possa pensare che io sia un bestemmiatore… Mi sono preparato due mesi per il GF e salta fuori che sono un bestemmiatore? No, non va bene questo. Io bestemmiatore? Mai ho bestemmiato nella mia vita, mai mai. Un’offesa così grave non si può prendere con leggerezza”. Queste le parole di Riccardo, il quale ha aggiunto di essere pronto a chiedere scusa a tutti cloro che hanno pensato che le sua espressione fosse blasfema.“Essere accusati di blasfemia è una cosa fuori dal mondo e al limite del ridicolo, senza offesa per nessuno. Comunque ho accettato, non ho buttato giù le porte a spallate”, ha aggiunto ancora il cantante piuttosto dispiaciuto per quanto accaduto.

Il consiglio di Silvia Toffanin

A quel punto è intervenuta la Toffanin che gli ha detto “Non meriti questo, non è giusto che l’epilogo della tua carriera sia questo. Credo che questo capitolo vada dimenticato e basta. Non chiediamo nemmeno il var“. “Ti posso dare un consiglio? Lascia stare i reality e fai musica. Tua moglie non ti ha detto di lasciar perdere?”. A quel punto è arrivata la replica da parte del cantante che ha detto “Noi siamo affascinati da sempre dai reality, li guardiamo. Quando lei ha saputo che Signorini voleva fare due chiacchiere con me era felicissima. “Almeno ti vediamo sempre”, mi ha detto, visto che di solito sono sempre in giro per il mondo”.