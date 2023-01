Mara Venier lascia tutti senza parole: “Cosa sto pensando di fare”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier nel corso di una recente intervista concessa a DiPiù ha rivelato di essere pronta a lasciare Domenica In per poter dedicare più tempo ai suoi affetti.

Sono davvero molti anni che Mara Venier si trova alla guida di Domenica In ma adesso la conduttrice sembrerebbe essere pronta a dire addio alla trasmissione in questione per dedicarsi ad altro. A rivelarlo è stata la diretta interessata nel corso di una recente intervista, ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Mara Venier pronta a lasciare Domenica In

Era il 1993 quando Mara Venier per la prima volta si è trovata alla conduzione di Domenica In, e tranne per qualche anno è sempre stata lei a condurre l’amatissima trasmissione della domenica Rai. Il loro è quindi un legame che dura da moltissimi anni ma adesso la conduttrice sembrerebbe essere pronta a dire addio alla conduzione di tale trasmissione. A rivelarlo è stata proprio Mara Venier nel corso di una recente intervista rilasciata a DiPiù. Intervista nel corso della quale ha svelato anche i motivi che l’hanno spinta a prendere questa importantissima, e sicuramente non semplice, decisione. “Non sto pensando di ritirarmi dalla tv ma solo di smettere di condurre Domenica In”, sono state le parole espresse dalla conduttrice che ha poi rivelato che il motivo è legato al fatto che proprio questa trasmissione la impegna per un anno intero. Il suo desiderio quindi è quello di passare a delle trasmissioni che la impegnino di meno.

I motivi legati alla decisione della conduttrice

Mara Venier ha quindi rivelato che il motivo per il quale il prossimo anno, e quindi nel corso della stagione televisiva 2023/2024, potrebbe non essere più presente a Domenica In è semplicemente uno. Il fatto che tale trasmissione la tenga impegnata per tutto l’anno e quindi di conseguenza la tenga lontana dai suoi affetti, ed in modo particolare dal marito Nicola. Proprio quest’ultimo infatti, ha rivelato la presentatrice, le rinfaccia proprio il fatto di lavorare troppo. E Zia Mara inizia a pensare che forse il marito ha ragione. Inoltre, ha aggiunto che forse è arrivato per loro il momento di “vivere insieme gli anni che ci restano con più tempo da dedicarci a vicenda.”

Le bellissime parole per il marito Nicola Carraro

L’amatissima conduttrice, che ogni settimana è seguita da milioni di telespettatori, ha poi concluso la sua intervista spendendo delle bellissime parole nei confronti del marito. E nello specifico definendo Nicola Carraro un uomo buono e generoso ma soprattutto un uomo in grado di donarle qualcosa di veramente importante ovvero la serenità.