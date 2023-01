Verissimo, Giovanna Civitillo piange per tutta la puntata e la Toffanin fa una scelta ben precisa

0 SHARES Condividi Tweet

Giovanna Civitillo è stata ospite a Verissimo, la domanda X non è arrivata e molti sono rimasti parecchio delusi. Lacrime per la ballerina.

Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha rilasciato un’intervista davvero molto interessante ed a tratti molto emozionante. La moglie del noto conduttore Amadeus, si è tanto raccontata nello studio di Silvia. Qualcuno si aspettava che Silvia facesse qualche domanda scomoda, che non è arrivata. Quale? Facciamo un pò di chiarezza.

Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo

Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha parlato praticamente di tanti argomenti legati al suo presente, passato e futuro, soprattutto professionale. Ad un certo punto, Giovanna si sarebbe anche lasciata andare ad un punto che ha tenuto a precisare fosse di gioia. “Queste sono lacrime di gioia”, ha detto la ballerina, commentando alcune clip mandate in onda da Silvia. Si trattava di clip che riepilogavano quella che è stata la storia d’amore con Amadeus , nata tanti anni fa.

Nessuna domanda scomoda per Giovanna sul Festival di Sanremo

Molti telespettatori si aspettavano che Silvia le facesse qualche domanda sul Festival di Sanremo, soprattutto dopo quanto accaduto nei giorni scorsi. Si era vociferato che Silvia fosse stata contattata da Amadeus per prendere parte al Festival come co-conduttrice e che lei avesse rifiutato. In realtà poi questa notizia è stata smentita da Amadeus dicendo che la richiesta per Silvia è partita nel 2020, quando la conduttrice ha rifiutato. Poi la manager di Silvia è intervenuta per smentire a sua volta anche Amadeus, dicendo che la richiesta è arrivata anche quest’anno.

Le parole di elogio di Giovanna per il marito Amadeus

Ad ogni modo, durante l’intervista, non c’è stato alcun riferimento al Festival ne a tutta questa vicenda, soltanto sorrisi e lacrime di gioia, Nessun astio tra le due donne che si sono anche abbracciate e baciate per i saluti. Tante parole di elogio da Giovanna per il marito.“Com’è fuori dal lavoro? Straordinario come marito e anche come padre. Lui è tanto premuroso e sempre presente. Come papà è un papà con la p maiuscola. In casa non sa fare nulla, ma con i figli è perfetto. Li vizia e i bambini sono molto felici e lo adorano. Io sono la mamma pesante, quella dei compiti e delle regole. Ci tengo molto allo studio e sono l’unica in famiglia. L’arrivo di Josè mi ha stravolto la vita in meglio”.