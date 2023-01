Milly Carlucci non si nasconde più: “Perchè “Il cantante mascherato” si batterà contro “Amici”

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci torna a parlare della rivalità con Maria De Filippi e dei loro programmi.

Milly Carlucci, la nota conduttrice di Ballando con le stelle e Il Cantante mascherato, nei giorni scorsi ha rilasciato un’interessante intervista, parlando di tanti argomenti. Sicuramente la conduttrice è tornata a parlare di quanto accaduto in questa edizione di Ballando con le stelle e poi sembra aver anche affrontato un argomento di cui tanto si parla da anni. Quale? Il rapporto con Maria De Filippi, definita da sempre la sua antagonista principale. Ma cosa ha riferito nel dettaglio Milly Carlucci?

Milly Carlucci, la conduttrice torna a parlare della rivalità con Maria De Filippi

Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando con le stelle è tornata a parlare in questi giorni nel corso di un’intervista. Tra i tanti argomenti, sembra che la conduttrice abbia parlato del suo rapporto con Maria De Filippi con la quale spesso si trova a scontrarsi il sabato sera. Nei mesi scorsi ad esempio abbiamo assistito alla sfida tra Ballando con le stelle con al timone Milly Carlucci e Tu si que vales con Maria De Filippi. A breve, le due torneranno a scontrarsi, l’una al timone di Il cantante mascherato e l’altra con Amici.

Le parole della conduttrice

Milly ha smentito già diverse volte la rivalità con Maria de Filippi e lo ha fatto ancora una volta sulle pagine di Nuovo tv, ammettendo che queste voci della presunta rivalità fanno bene ai programmi.“Sarà una bella lotta, perché Amici è un programma forte, rivoluzionario, difficile da contrastare. Quindi adesso vedremo. Ma questo scontro con Maria non nasconde rivalità personali anche se l’idea di una presunta guerra tra di noi fa parlare e quindi fa fa bene ai programmi”. Questo quanto dichiarato dalla conduttrice, la quale ha anche aggiunto dell’altro.

Milly su Iva Zanicchi a Il cantante mascherato

“Come mai si è deciso di mettere Il Cantante Mascherato contro Amici? Lo ha chiesto la Rai a dire la verità. Serve un format per il sabato sera della prima rete in primavera. Sarà un bell’impegno, anche perché il programma durerà quattro ore, fino all’una, in parallelo con Amici”. Milly in questa nuova edizione de Il cantante mascherato avrà una carta vincente, ovvero la presenza di Iva Zanicchi come giudice.