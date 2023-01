Da noi a ruota libera, Pif fa una battuta e la Fialdini si infastidisce, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Fialdini imbarazzo e gelo in studio a Da noi a ruota libera. Un ospite, il noto attore Pif prende in giro Alessandro Egger.

Nella giornata di ieri è andata in onda una puntata di Da noi a ruota libera, condotta da Francesca Fialdini. Sembra che nella puntata andata in onda ieri, domenica 8 gennaio 2023, sia accaduto qualcosa che di certo non è passata inosservata. Diversi gli ospiti che hanno preso parte alla puntata, uno tra tutti l’attore e regista siciliano Pif che ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando della sua vita privata e professionale. E’ stato però nel momento in cui è entrato in studio che Pif ha inscenato una gag che ha tanto colpito la conduttrice che in realtà, almeno inizialmente non ha compreso bene cosa stesse accadendo. Ma facciamo un pò di chiarezza.

Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera stizzita dopo l’intervento del suo ospite

Francesca Fialdini nella giornata di ieri, ha condotto una puntata di Da noi a ruota libera che è stata parecchio particolare e singolare. Al momento del suo ingresso in studio, l’attore e regista siciliano Pif ha rilasciato un’intervista molto interessante. Nel momento in cui è entrato in studio però, l’attore ha inscenato una gag che non è stata proprio capita da Francesca Fialdini che si è anche un pò indispettita.

La frase di Pif fa indispettire Francesca

“La settimana scorsa ti ho seguito ed hai conquistato i miei occhi avevi quel vestito rosso ed un settimana dopo sono qua”. Questo quanto detto da Pif, parole che in qualche modo hanno lasciato un pò perplessa la Fialdini che ha risposto dicendo “Incredibile, soprattutto perchè non sono andata in onda”. Dopo le dichiarazioni rilasciate da Pif, la conduttrice è apparsa in imbarazzo ed anche un pò infastidita visto che la scorsa settimana il programma non è andato in onda, perchè era Capodanno.

I chiarimenti di Pif

A quanto pare, la frase dell’attore e regista era semplicemente una citazione di Alessandro Egger, ospite di una puntata del programma in questione.“È una citazione volevo fare il figo, Alessandro Egger marpione clamoroso però uno o nasce Egger o no”, ha aggiunto così Pif che ha fatto chiarezza. Soltanto dopo la spiegazione, la conduttrice si è messa a ridere e si è scusata.”Scusa è vero, non avevo colto subito”. Tutto risolto insomma.