Domenica in, Luisa Ranieri frecciatina al veleno: “Qua si lasciano tutti”

Luisa Ranieri la nota attrice è stata ospite nel salotto di Domenica in dove ha parlato della sua storia con Luca Zingaretti e tanto altro.

Luisa Ranieri, la nota attrice e moglie del noto attore Luca Zingaretti nella giornata di ieri è stata ospite nel salotto di Domenica in, da Mara Venier. Nel corso dell’intervista, l’attrice ha parlato inevitabilmente della sua carriera, dei grandi successi ottenuti in questi anni ed anche del rapporto con il marito. Ma cosa ha svelato?

Luisa Ranieri si racconta nel corso di un’intervista a Domenica in

Luisa Ranieri, nota attrice e moglie di Luca Zingaretti nella giornata di ieri si è raccontata nel salotto di Domenica in, da Mara Venier. L’attrice sostanzialmente ha promosso la fiction che è andata in onda proprio nella serata di ieri, ovvero Lolita Lobosco. Ad ogni modo, nel corso dell’intervista ha parlato della sua carriera in generale e poi ha raccontato di aver conosciuto il marito proprio sul set.

Come è nata la relazione con Luca Zingaretti

«All’inizio non lo volevo, ero giovane, lui separato… poi è nato questo grande amore che dura ora». Questo il racconto dell’attrice, aggiungendo anche “E meno male, visto che si lasciano tutti“. A quel punto è intervenuta la conduttrice Mara Venier che ha ribattuto dicendo “E’ vero, lo dico sempre pure io.ò anche se ndo vado mai? Ho già dato”. La battuta di Mara è tanto piaciuta al pubblico che ha applaudito.

Il ricordo di una persona importante per Luisa

Luisa, poi, ha continuato a parlare della sua carriera, dicendo che quel corso di teatro al quale ha preso parte da ragazzina sicuramente le ha cambiato la vita. “Devo ringraziare Vittorio.. il mio più caro amico che ora non c’è più”, ha aggiunto Luisa molto dispiaciuta. Ad ogni modo, ieri sera è tornata in tv con la fiction Le indagini di Lolita Lobosco 2, la seconda stagione. Si tratta di una fiction tratta dai romanzi di Gabriella Genisi che già lo scorso anno ha avuto un grandissimo successo ed è stata parecchio amata dai telespettatori italiani. La serie è composta da 6 puntate che andranno in onda a partire da ieri fino al prossimo 12 febbraio 2023. Luisa come lo scorso anno sarà la protagonista.