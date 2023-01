UeD, scoppia il putiferio, Maria si arrabbia, interviene la redazione

0 SHARES Condividi Tweet

Uomini e Donne, Paola mente? Maria De Filippi si arrabbia, poi interviene la redazione.

Nel corso della puntata di ieri, lunedì 9 gennaio 2023, di Uomini e Donne, la conduttrice sembra essere andata su tutte le furie ma per quale motivo? Sembra che la conduttrice sia piuttosto attenta ai dettagli e che nel momento in cui vede qualcosa di storto, non riesce proprio a far finta di niente. Nel corso della puntata di ieri, ad infastidire la conduttrice è stato il comportamento di Alessandro Sp. Ma cerchiamo di capire che cosa è accaduto.

Uomini e Donne, caos in studio

Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri è accaduto qualcosa di inaspettato. Sembra che la conduttrice e padrona di casa sia rimasta piuttosto male per il comportamento tenuto da un cavaliere nello specifico. Stiamo parlando di Alessandro Sp. La puntata è iniziata con Gemma Galgani come sempre al centro dello studio, con addosso un abito molto sensuale con tanto di spacco sulle gambe. La dama ha messo finire alla sua conoscenza con Agostino e questo non ha fatto altro che generare accuse e critiche, da parte di Tina Cipollari che non perde occasione per scagliarsi contro la dama torinese. La dama però, avrebbe anche confessato di essere al momento impegnata in un’altra conoscenza, quella con Alessandro. Quest’ultimo si sta conoscendo anche con altre tre donne.

Gemma e la conoscenza con Alessandro

Maria manda così in onda una clip che vede come protagonista Gemma che va a prendere un aperitivo con Alessandro. La dama sarebbe apparsa molto felice di questa conoscenza, ma Tina frena l’entusiasmo dicendo che secondo lei non ha proprio dove andare. “Hanno parlato dell’eventualità di una relazione più intima, lui ha spiegato a lei le sue fantasie”, avrebbe detto Maria. E’ stato Gianni che a quel punto se l’è presa con Gemma. “Non ti arrabbiare quando Tina dice che sei interessata solo a quello. Ti sei lanciata fisicamente”. Maria effettivamente avrebbe fatto intendere che i discorsi tra Gemma e Alessandro sono stati piuttosto spinti. “Non c’è un di che si tratta, perché parliamo di questo? Insomma Gemma fa ginnastica, si tiene in forma. Oggettivamente ha un bel fisico”. Subito dopo entra in studio un regalo per Gemma da parte di Alessandro, una collana con un ciondolo molto particolare, un corno portafortuna rosso. Alessandro ha regalato la stessa collana a Paola con cui si è anche baciato a stampo, anche se si è anche intuito che tra i due possa esserci stato dell’altro.

Paola rimane molto male del comportamento di Alessandro

Gianni avrebbe chiesto se tra i due ci fosse stato qualcosa di più, ma Alessandro avrebbe fatto dei giri di parole lasciandosi poi andare ad una frase che ha portato Paola a uscire in lacrime dallo studio. Maria a quel punto sarebbe andata su tutte le furie.“Lui ha detto una frase fuori luogo, fossi stato io in Paola ci sarei rimasta male. Hai detto: ‘Non sono andato oltre con Paola, perché il giorno dopo avrei visto Pamela’. Dalla reazione di lei non sembra che il comportamento sia in linea. Lo sapete voi due cosa è successo tra voi ieri sera… Non dai importanza a quello che è successo la sera prima e glielo dici in faccia”. Insomma, sembra proprio che Maria abbia fatto intendere di sapere qualcosa di più, tanto da dire “Mentre eri fuori si è chiarito che c’è stato qualcosa in più di un bacio a stampo“. Paola sarebbe rimasta piuttosto male e gli opinionisti avrebbero continuato a spronare la dama a raccontare cosa effettivamente sia accaduto.

Maria va su tutte le furie

Maria a quel punto sarebbe esplosa dicendo “Ma lo sta dicendo! Non lo sta proteggendo, è rimasta male”.“Dobbiamo essere onesti fino alla fine. Io sono un signore e non vado oltre. Tina non c’eri tu. Non sai le cose come sono andate. Tu hai un’idea, ma non sai. Adesso sto facendo il mio puzzle. Gli alberghi lontani, gli alberghi vicini, le stanze vicine, l’albergatore che chiede ‘nella stessa stanza?’. All’albergatore è stato detto di metterci nella stessa stanza”. Queste le parole di Alessandro che ha fatto intendere come se la colpa fosse della redazione.

Interviene la redazione, poi Paola confessa

A quel punto la conduttrice avrebbe chiamato in causa una ragazza della redazione per spiegare cosa fosse accaduto.“Noi ogni volta che facciamo una telefonata, spieghiamo che ci possono essere hotel vicini ma che può anche capitare che non li troviamo vicini. Diciamo anche, se per voi è una problematica spendere dei soldi, c’è la possibilità di alloggiare nello stesso hotel. Lo stesso hotel, però, deve essere chiesto da entrambi. Quando tu (Paola) mi chiami, mi dici che va bene lo stesso hotel. Dopo arriva anche il messaggio di lui a Greta”. A quel punto Paola avrebbe confessato “Abbiamo fatto l’amore con la A maiuscola, eri tu che non volevi dire che eravamo andati oltre, perché dovevi uscire con altre persone”.